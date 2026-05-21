Desmantela la Marina otros 3 narcolaboratorios en Sinaloa

Aseguradas 765 ton de precursores químicos, este sexenio

Cárteles mexicanos ya operan desde África, para expandir sus operaciones a nuevos mercados, acusa EU

En medio de crecientes presiones de Estados Unidos para que México refuerce el combate contra la producción y tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas impulsado por carteles mexicanos, elementos de la Secretaría de Marina, la SSPC y FGR localizaron e inhabilitaron tres narcolaboratorios clandestinos en Sinaloa, donde decomisaron más de cuatro toneladas de metanfetamina.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que una de las acciones se realizó en el poblado Los Haros, donde agentes aseguraron 4 mil kilos de metanfetamina, 4 mil 500 litros y 200 kilos de diferentes sustancias y precursores químicos, así como “material diverso empleado para la elaboración de drogas sintéticas”.

En otra acción, en el poblado Los Cedritos, las autoridades localizaron dos laboratorios. En uno fueron hallados 400 litros de ácido acético, además de 1,200 kilogramos de sosa cáustica y diversas herramientas.

En el otro inmueble se aseguraron 200 kilos de metanfetaminas, 450 kilos de producto en secado, 400 litros de producto mezclado, así como 3 mil litros de precursores líquidos, 1,000 litros de tolueno, 653 kilos de sosa cáustica y 375 kilos de ácido tartárico, así como herramientas y accesorios de trabajo.

En el mensaje se añadió que con el operativo se estima que hubo una afectación económica a la delincuencia organizada que asciende a más de 923 millones de pesos (unos 53 millones de dólares).

Presume Marina aseguramientos y decomiso de drogas

La Marina presumió los aseguramientos y decomisos que ha logrado al cabo de este sexenio. Señalaron que han asegurado 765 toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, evitando su distribución en el país.

Del mismo modo dieron a conocer que aseguraron casi 70 toneladas de presunta cocaína en aguas nacionales y detuvo a 244 presuntos infractores.

EU denuncia “exportación” de narcolaboratorios

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa disputan un inesperado territorio para expandir su poder: África, aseguró al Congreso estadounidense el general Dagvin Anderson, jefe del Comando de África de Estados Unidos (EU), quien alertó que los cárteles mexicanos ya operan desde África, para expandir sus operaciones vinculadas al tráfico internacional de drogas a nuevos mercados.

“Tanto el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el Cártel de Sinaloa han establecido laboratorios de producción de metanfetamina en África para explotar un mercado en expansión en regiones permisivas”, señaló ante los legisladores demócratas y republicanos.

Desde el recinto legislativo, afirmó que fueron interceptados en 11 de 12 laboratorios clandestinos que identificaron en el continente.

El funcionario indicó que en Sudáfrica se localizó el laboratorio de drogas más grande, con la presencia de presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

El militar advirtió que los territorios africanos ahora son objeto de alarma por parte de Estados Unidos, debido a que las fuerzas estadounidenses y las tareas de inteligencia han disminuído en la región.

“Con una reducción del 75 por ciento en nuestra presencia regional durante la última década, agravada por la retirada de nuestros aliados, nos enfrentamos a un grave problema de inteligencia”, dijo Anderson.

¿Por qué cárteles mexicanos llegaron a África?

El general Dagvin Anderson expresó que las drogas están destinadas al Medio Oriente, Europa y EU a través de la frontera norte y afirmó que estos grupos ya no sólo usan la región como ruta de paso, sino también como espacio para procesar sustancias ilícitas.

Agregó que los cárteles están relacionados con la incautación de cocaína más grande de la historia, valorada en aproximadamente mil millones de dólares.

Anderson se refería a cuando apenas el 7 de mayo las autoridades españolas confiscaron 30 toneladas de cocaína a bordo de un buque, el Arconian.

Además sostuvo que la presencia de estos grupos del narcotráfico en territorio africano también representa un desafío para gobiernos locales, ya que estos suelen tener menos recursos e infraestructura policial y militar para enfrentar organizaciones con alto poder económico.

Es por ello que las autoridades de Estados Unidos han solicitado una vigilancia más estricta sobre rutas del Atlántico. El objetivo, explicó, sería detener el uso de territorios africanos como plataforma de producción y tránsito para el trasiego internacional.