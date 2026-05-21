Apuesta UAEMéx por el uso de tecnologías para el bien común y la retribución social

Presentación de cinco plataformas digitales de libre acceso, que rescatan la ciencia como un bien público, las memorias del movimiento estudiantil y el quehacer universitario en espacios confiables y actualizados

Toluca, Méx.- Con el propósito de fortalecer el acceso transparente a la información, impulsar el uso de herramientas digitales y reforzar la retribución social universitaria, la Universidad Autónoma del Estado de México presentó las plataformas “Tuaeméx, tecnología para el bien común”.

Durante el acto realizado en las instalaciones de Redalyc, en Ciudad Universitaria, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado destacó que el conocimiento y la investigación generados en la Máxima Casa de Estudios mexiquense deben estar al alcance de la comunidad auriverde y de la sociedad mediante espacios institucionales, confiables y de libre acceso.

La rectora subrayó que estas acciones forman parte de la Transformación Universitaria y responden a los principios de retribución social, cercanía e inclusión. En este marco, explicó, se desarrollaron cinco plataformas digitales orientadas a recuperar la ciencia como un bien público, preservar la memoria del movimiento estudiantil de 2025 y difundir el trabajo universitario en espacios permanentes, abiertos y actualizados.

En esta actividad, en la que estuvieron presentes las secretarias de Ciencia, Arianna Becerril García; de Identidad y Cultura, Cynthia Ortega Salgado; así como la directora general de Comunicación Social Universitaria, María Fernanda Valdés Figueroa, Zarza Delgado afirmó que estas iniciativas representan una ruptura con prácticas que limitaban el acceso al conocimiento y a la historia universitaria, dando paso a una universidad más visible, accesible y comprometida con su responsabilidad pública.

Durante la presentación, Arianna Becerril García dio a conocer la nueva página web de la Secretaría de Ciencia, la cual marca un precedente nacional al estar disponible en otomí, mazahua, español, inglés y francés. Explicó que esta plataforma busca fortalecer la investigación, la innovación y los estudios avanzados bajo el modelo institucional de Ciencia Abierta, además de fomentar el acceso abierto, la colaboración académica y la internacionalización científica.

Asimismo, detalló que “Ciencia Cercana” será una plataforma de divulgación científica diseñada para acercar el conocimiento y los saberes comunitarios a la sociedad de manera incluyente y accesible.

En tanto, “Thumui” funcionará como un espacio digital para la publicación y difusión de libros científicos y académicos en acceso abierto y equitativo, fortaleciendo la visibilidad de la producción universitaria.

Por su parte, Cynthia Ortega Salgado explicó que el sitio “Movimiento Estudiantil UAEMéx” fungirá como un espacio de memoria, documentación y difusión que alberga cerca de mil 700 fotografías descargables y consultables.

Además, será el repositorio digital de la Cartografía Estética del Movimiento Estudiantil, obra colectiva desarrollada entre asambleas estudiantiles y un equipo de artistas, curadores y museógrafos, que estará disponible a partir de junio en el Museo de Historia Universitaria José María Morelos y Pavón.

Las cinco plataformas de “Tuaeméx, tecnología para el bien común” ya se encuentran disponibles para consulta libre y gratuita en ciencia.uaemex.mx, cienciacercana.uaemex.mx, librosabiertos.uaemex.mx, movimientoestudiantil.uaemex.mx, y dgcsu.uaemex.mx.