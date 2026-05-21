Ambientalistas celebran decisión de suspender proyecto Perfect Day

Fin a la expectativa de Royal Caribbean

– Giro definitivo en la historia del parque acuático que pretendía levantarse en la zona sur

Por redacción DIARIOIMAGEN

Mahahual.- El anuncio que puso fin a la expectativa de Royal Caribbean llegó en un escenario inesperado: la presentación del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2026. Ahí, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, tomó el micrófono y fue tajante: “Me permito informarles que no se va a aprobar el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean”. La declaración, acompañada de aplausos, marcó un giro definitivo en la historia del parque acuático que pretendía levantarse en el sur de Quintana Roo

La postura de Bárcena se inscribe en la línea trazada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había advertido que no se permitiría ninguna construcción en zonas arrecifales. “No vamos a hacer nada que ponga en riesgo el equilibrio ecológico”, dijo un día antes en su conferencia matutina. Con ello, el gobierno federal cerró filas en torno a la protección del Sistema Arrecifal Mesoamericano, la segunda barrera de coral más grande del planeta.

El proyecto Perfect Day había sido presentado en 2024 como parte de un paquete de inversiones estratégicas para el país. Con un desembolso de 1.000 millones de dólares, la empresa planeaba vincular el complejo con el Tren Maya y convertirlo en un polo turístico de gran escala. La propuesta incluía más de 30 toboganes, seis piscinas, tres playas y decenas de restaurantes y bares en un área de 107 hectáreas.

La oposición no tardó en organizarse. La asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) interpuso cuatro demandas de amparo contra los cambios de uso de suelo autorizados en Mahahual. Aunque tres fueron desechadas, una logró frenar temporalmente los permisos ambientales. Greenpeace México también se sumó con acciones de protesta y un mensaje claro: “La protección ambiental que se está privilegiando en Mahahual debe ser la regla de la política de Semarnat”.

Mahahual, con apenas 2.600 habitantes, se convirtió en el epicentro de un debate nacional. Lo que comenzó como una promesa de desarrollo turístico terminó siendo un símbolo de la tensión entre crecimiento económico y conservación ambiental. Para las organizaciones civiles, el anuncio de Bárcena representa una victoria colectiva; para la empresa, un revés que obliga a replantear su estrategia en México.

Royal Caribbean se lamenta

El freno definitivo al megaproyecto turístico Perfect Day México en Mahahual, Quintana Roo, ha generado una ola de reacciones. Tras el anuncio de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, la naviera Royal Caribbean lamentó la decisión y aseguró que seguirá buscando alternativas de inversión responsable en el país.

La compañía, dirigida por Jason Liberty, subrayó que “Mahahual es un lugar especial que merece cuidado y protección” y adelantó que en las próximas semanas abrirá un nuevo diálogo con autoridades y actores locales para impulsar proyectos que generen prosperidad compartida. La firma había prometido la creación de 4 mil empleos directos durante la construcción y operación del complejo.

El revés ambiental coincidió con una caída bursátil: las acciones de Royal Caribbean acumularon tres jornadas consecutivas a la baja y cerraron en 247 dólares en la Bolsa de Nueva York, su nivel más bajo desde noviembre pasado.

Diversas organizaciones celebraron la decisión de la Semarnat. Selvame agradeció a Bárcena y pidió que la prioridad sea la protección del arrecife mesoamericano, considerado el segundo más importante del mundo. “Hoy celebramos que Royal Caribbean no construirá su parque en Mahahual, pero quedan muchas luchas que apoyar con los mismos argumentos”, señalaron.

La Profepa destacó que la medida refleja el compromiso del gobierno con la protección ambiental. Por su parte, Greenpeace México calificó el hecho como “una gran victoria para las personas” y subrayó que la voz ciudadana fue determinante: “Sí sirve firmar, manifestarse y luchar”.