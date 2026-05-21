QRoo acelera la transformación del sistema de salud: Mara Lezama

Con nuevos hospitales y atención universal

Anuncia avances en infraestructura médica, expediente clínico electrónico y nuevos servicios especializados en coordinación con el IMSS-Bienestar

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que Quintana Roo avanza en una transformación integral del sistema de salud pública, con la construcción y ampliación de hospitales, nuevas unidades de especialidades y la implementación del modelo de universalidad médica impulsado por el Gobierno Federal a través del IMSS-Bienestar.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la Gobernadora dio a conocer los resultados de una reunión sostenida con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se revisaron proyectos prioritarios en materia hospitalaria y de atención médica para la entidad.

Entre las obras más importantes destacó el nuevo Hospital General de Chetumal, cuya primera etapa ya concluyó y actualmente se encuentra en proceso de licitación la segunda fase. El inmueble contará con 120 camas, 30 consultorios, cinco quirófanos, tomógrafo, resonancia magnética, salas de hemodinamia y áreas especializadas de diagnóstico e imagenología.

La Gobernadora señaló que este hospital permitirá que pacientes del sur del estado ya no tengan que trasladarse a otras ciudades para acceder a estudios especializados o tratamientos de alta complejidad.

También informó avances en el nuevo Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, que tendrá 60 camas, tomógrafo, mastógrafo, densitometría y equipamiento médico de última generación. Recordó que al inicio de la actual administración el hospital existente operaba con equipos descompuestos, incluidos rayos X y ultrasonido.

En Cancún, anunció la consolidación del nuevo Hospital Materno Infantil, que será instalado en un inmueble recuperado, el “Kumatito”, tras permanecer abandonado durante varios años. Este centro médico contará con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), terapia intensiva para recién nacidos, quirófanos y áreas de ginecología, obstetricia y pediatría.

A ello se suma la futura Torre de Especialidades junto al Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, donde se ofrecerán servicios de oncología, nefrología, neurocirugía, gastroenterología, salud mental y oftalmología avanzada, incluyendo trasplantes de córnea y atención de retinopatías.

Mara Lezama destacó, además, la construcción de una Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio en Cancún, donde se instalará el primer PET Scan público del estado, además de resonadores magnéticos, acelerador lineal, medicina nuclear, áreas de quimioterapia y radioterapia.

En paralelo a la infraestructura física, la gobernadora anunció que Quintana Roo será uno de los primeros cinco estados del país en implementar el expediente clínico electrónico y el modelo de universalidad médica.

Este sistema permitirá que pacientes puedan recibir atención indistintamente en hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, además de gestionar citas y consultar expedientes médicos mediante una aplicación móvil.

Entrega MLE mil apoyos alimentarios y 640 tarjetas de “Comemos Tod@s”, en Cancún

Cancún.- Con el compromiso de continuar construyendo un Quintana Roo más justo, solidario y con prosperidad compartida, la gobernadora Mara Lezama Espinosa, encabezó la entrega de mil paquetes alimentarios y 640 tarjetas a nuevos beneficiarios del programa “Comemos Tod@s”, en la Unidad Deportiva Toro Valenzuela del municipio de Benito Juárez.

La gobernadora enfatizó que el programa nació en este gobierno humanista con corazón feminista para abatir la carencia alimentaria, que era alarmante de acuerdo con datos y cifras. “Y lo logramos llegando al gobierno, pusimos reglas, combatimos la corrupción y tenemos una inversión del dinero público de manera transparente”, explicó Mara Lezama.

Este programa obtuvo, el año pasado, el premio nacional al Buen Gobierno. “¿Y qué es lo que hacemos en este 2026? Lo que hemos hecho paulatinamente, crecerlo. Tenemos aquí hoy a más de mil 100 personas, de los cuales más de 600 son nuevas y nuevos beneficiarios”, abundó.

Al respeto, el secretario del Bienestar, Pablo Bustamante, informó que “Comentos Tod@s”, del que hoy inicia la segunda entrega de paquetes del año y termina el 10 de junio, se ha consolidado como el programa alimentario más grande en la historia de Quintana Roo.

Lo que comenzó en 2023 beneficiando a 50, 000 familias, en este 2026 ya llega a 60, 000 en los 11 municipios del estado. Esas 60, 000 familias están conformadas por más de 200, 000 quintanarroenses que se benefician de manera indirecta de este programa, citó el funcionario.