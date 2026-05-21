Transforma la Agepro historias en patrimonio seguro para quintanarroenses

Continúan las acciones para brindar certeza jurídica y tranquilidad a las familias

Chetumal.- La tranquilidad de contar con un patrimonio seguro continúa llegando a más hogares quintanarroenses. La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) mantiene la entrega de títulos de propiedad, consolidando el derecho de las familias a contar con certeza jurídica sobre los predios que habitan.

Estas acciones forman parte del compromiso impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa para acercar justicia social, bienestar y seguridad patrimonial a las y los ciudadanos, a través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

Durante esta entrega, el director general de AGEPRO, Carlos Flores Hidalgo, reiteró que cada título representa mucho más que un documento oficial, ya que brinda estabilidad, confianza y nuevas oportunidades para las familias beneficiadas. “Seguimos trabajando para que más personas puedan tener la tranquilidad de contar con un patrimonio legalmente respaldado, mediante procesos transparentes y cercanos a la ciudadanía”, expresó.

Como parte de esta actividad, la señora Maricela Morales, apoderada legal del señor Jesús Contreras, agradeció a la gobernadora Mara Lezama Espinosa y al personal de AGEPRO por el acompañamiento brindado durante el proceso. “Aunque la espera fue larga, siempre recibimos una atención puntual, amable y cercana por parte de las autoridades. Hoy, finalmente, contamos con esta certeza jurídica”, señaló.

La Agencia reiteró que los trámites se realizan de manera personal y sin intermediarios, manteniendo acciones permanentes para seguir acercando certeza jurídica, orden territorial y bienestar social a las familias de Quintana Roo.