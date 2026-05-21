Registro de marcas con descuento del 90% para los emprendedores

Apoyo desde la Sede

Artesanas, microemprendedoras y jóvenes pagarán solo 312.64 pesos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sede) impulsa la campaña “Marcas para el Bienestar 2026-II”, una estrategia que permitirá a personas artesanas, microemprendedoras, adultas mayores, personas con discapacidad intelectual, integrantes de cooperativas y jóvenes emprendedores acceder a un 90 por ciento de descuento en el registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

A través de esta campaña, las y los beneficiarios únicamente deberán realizar un pago de 312.64 pesos para acceder al trámite de registro de marca, fortaleciendo la protección de sus productos, servicios e identidad comercial. El registro previo se realizará del 16 al 28 de mayo de 2026 y la campaña tendrá vigencia del 16 al 26 de junio de 2026.

El titular de la Sede, Paul Carrillo de Cáceres destacó que esta estrategia representa una oportunidad para que más emprendedoras y emprendedores accedan a herramientas que les permitan crecer con mayor certeza jurídica y competitividad, fortaleciendo sus proyectos productivos y fomentando el desarrollo económico con prosperidad compartida.

Para mayores informes, en Chetumal podrán comunicarse a la Dirección de Vinculación Comercial y Abasto, ubicada en Av. Boulevard Bahía esquina Ignacio Comonfort S/N, al correo d.vinculacion.sede@gmail.com o al teléfono (983) 833 4354 extensión 222.

En Cancún, la atención se brinda en la Dirección de Fomento y Desarrollo Empresarial Zona Norte, ubicada en Plaza Las Palmas, Local A28 Altos, Av. La Costa esquina Xcaret, al correo d.fomentozn.sede@gmail.com o al teléfono (998) 892 0925.

Crece demanda de atención psicológica en todo Cancún

La salud mental se ha convertido en un tema prioritario en Benito Juárez. Autoridades municipales reportan que, históricamente, entre los últimos meses de cada año y los primeros del siguiente, la demanda de atención psicológica aumenta entre 25 y 30%, con un predominio de mujeres que representan seis de cada diez pacientes.

En el marco del 20 de mayo, fecha en que se celebra el Día Nacional de las y los Psicólogos en México, el director de Salud municipal, Héctor González Rodríguez, destacó que la conmemoración cobra cada vez más relevancia. “Afortunadamente, la población ya ve como algo normal acudir con los psicólogos, lo cual sirve para prevenir trastornos que puedan desencadenar riesgos más graves de salud”, afirmó.

El consultorio ubicado detrás del Palacio Municipal cuenta con cuatro psicólogos y el apoyo de estudiantes universitarios de Cancún. Sin embargo, la lista de espera supera las 120 personas. Cada semana se atienden alrededor de 200 pacientes, principalmente entre los 18 y 40 años, y más del 60% son mujeres. Los temas más recurrentes son depresión, ansiedad, estrés y problemas de conducta.

El funcionario lamentó que los hombres acudan poco a consulta psicológica, pese a que los índices nacionales de suicidio y depresión son más altos en población masculina.

González Rodríguez subrayó que acudir a los centros municipales de salud representa un ahorro significativo, ya que una terapia privada puede costar entre 800 y 1,000 pesos por sesión, mientras que en los servicios públicos es totalmente gratuita.