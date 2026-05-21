El patinador Donovan Carrillo congelará Cancún el fin de semana

En la Happy Arena

Turistas y aficionados podrán ver a la estrella mexicana del deporte invernal

Cancún.- Afuera, el Caribe mexicano sigue ardiendo a más de 30 grados. Adentro, Cancún se prepara para cambiar playa por hielo con la llegada de Donovan Carrillo, la figura que promete robarse el Campeonato Nacional de Patinaje este fin de semana.

La pista de hielo Happy Arena abrió sus puertas este jueves a las 17:00 horas con entrada gratuita, aunque el acceso será limitado a 400 personas comonparte del impulso al turismondeportivo, detalló el presidente de la Codeq, Jacobo Arzate Hop.

El momento más esperado llegará sábado y domingo, cuando Donovan salga al hielo frente a familias, turistas y aficionados que buscan ver de cerca al patinador que puso a México en la conversación olímpica del deporte invernal.

Saltos, giros y rutinas nacionales tomarán la pista en un torneo que reunirá atletas de distintas partes del país y que busca colocar a Quintana Roo como una sede capaz de atraer algo más que turismo de sol y arena.

La presidenta de la Federación de Patinaje Sobre Hielo y Deportes Invernales, Ana Luisa Aguilar, y el director del Instituto de la Cultura Física y Deporte, Alejandro Luna López dieron a conocer los detalles del campeonato nacional, y que se instalarán pantallas afuera para quienes no alcancen lugar dentro de la pista.

Jesús Alcántara director de Happy Arena, informó que también se colocarán pantallas y sillas en el exterior, para que la gente que ya no pueda ingresar, no pierda detalle tanto de la inauguración como de las competencias.