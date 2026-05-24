Sonidos ancestrales resonaron en el Coloquio de Antropología, Música y Danza

Toluca, Méx.- “El origen de la comunicación humana radica en los sonidos; no existía un lenguaje estructurado, pero sí la necesidad de expresar lo que sucedía”. Con esta reflexión, el constructor de instrumentos musicales prehispánicos Agustín García Reyes dictó la conferencia magistral “Voces del viento. Sonoridades ancestrales”, en el marco del Primer Coloquio de Antropología, Música y Danza de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

El coloquio reunió 41 ponencias distribuidas en cinco líneas temáticas, con la participación de especialistas nacionales e internacionales que analizaron el papel de la música y la danza en el desarrollo de las sociedades humanas.

Durante su intervención, García Reyes explicó que, desde sus orígenes, la humanidad encontró en los sonidos corporales y guturales una forma de comunicación y expresión colectiva. Señaló que, conforme evolucionaron las civilizaciones, surgieron los primeros instrumentos sonoros, cuya función estaba más vinculada a la comunicación ritual y comunitaria que a la música entendida en términos contemporáneos.

El especialista destacó que numerosos instrumentos mesoamericanos cumplían funciones ceremoniales, espirituales, fúnebres y sociales. Como parte de la conferencia, presentó diversas réplicas elaboradas en su taller de Metepec, entre ellas el llamado “silbato de la muerte”, un resonador asociado con culturas mayas y totonacas.

“Parece el grito de una mujer que nos estremece. Existe una crónica muy interesante de un conquistador anónimo que relata cómo ciertos sonidos provocaban miedo y desmayos entre quienes los escuchaban; posiblemente se refería a este instrumento”, explicó.

Asimismo, subrayó que estas prácticas sonoras no estaban limitadas a los enfrentamientos bélicos o las expresiones artísticas, sino que representaban una conexión espiritual con la naturaleza. En este sentido, abordó la permanencia de elementos ceremoniales prehispánicos en tradiciones actuales de México.