Minan, anulan la democracia desde el poder, a pausas…

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

La pregunta que muchos nos hacemos hoy en México es la misma de Reginaldo Sandoval, líder del PT en San Lázaro: ¿para qué quieren más si ya lo tienen todo?

Para el aliado de Morena, las reformas antidemocráticas de la 4T carecen de sentido ante el hecho de que Morena ya tiene todo el poder y su control: tiene el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Y aún así, advierten Sandoval y otros muchos, Morena y la 4T, con la presidenta Claudia Sheinbaum y sus líderes legislativos Ricardo Monreal e Ignacio Mier -con Adán Augusto López operando en las penumbras de la política- buscan constantemente impulsar reformas electorales para cerrarle el círculo cada vez más a las libertades y a las posibilidades de que la oposición pueda alcanzar algunos triunfos.

Una especie de golpe de Estado paso a pasito…

Especialistas electorales y líderes de la menguada oposición, grupos de la sociedad civil, ven que la Cuarta Transformación insiste en perpetuarse en el poder ahora con una reforma de nulidad “a modo”.

Todo surge porque Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, lanzó sorpresivamente, y de último momento, una iniciativa para:

“… que la nulidad de las elecciones federales o locales proceda cuando exista prueba plena y fehaciente de que gobiernos extranjeros, organismos internacionales, entidades privadas extranjeras, personas físicas o morales extranjeras, o cualquier otro ente con origen fuera del territorio nacional, hayan intervenido de manera directa o indirecta en el proceso electoral y dicha conducta resulte grave, dolosa y determinante para el resultado de la elección”.

Esa posibilidad de nulidad electoral quedaría en la decisión discrecional de el Tribunal Federal Electoral, hoy bajo el control total de Morena y la 4T.

Con ello, indican sus detractores y opositores, el zacatecano Ricardo Monreal rescata una iniciativa ideada e impulsada hace años por Nicolás Maduro en Venezuela para invalidar comicios contrarios a sus intereses bajo argumentos de “injerencia externa”.

Al hacerlo, advierten quienes saben de elecciones -como Luis Carlos Ugalde, Jorge Alcocer o José Woldenberg y dirigentes opositores como Ricardo Anaya o Alejandro Alito Moreno-, lo que se intenta es introducir en la norma electoral la causal de injerencia extranjera para anular elecciones con resultados adversos.

Casos como informaciones en medios de EU o de Europa sobre la posible intervención del narco en comicios mexicanos podrían ser tomadas por el Tribunal Electoral como motivo suficiente para anular un proceso con resultados contrarios al oficialismo.

“Veo una vez más que estamos ante reformas diseñadas para perpetuar a Morena en el poder…

“Puede tratarse de un blindaje, no de integridad de las elecciones, sino de un blindaje de Morena en caso de que pierda la mayoría de la Cámara de Diputados en 2027 o la Presidencia en 2030”, advirtió Alcocer.

Lo mismo podría ocurrir si se comprueba una aportación financiera de un grupo simpatizante de Nueva York al PRI o al PAN o de la donación desde otro país de camisetas o gorras, o volantes para promociones partidarias.

Algo fuera de la intención o del control de cualquier partido o candidato en y desde México.

Luis Carlos Ugalde considera que esta iniciativa de última hora de Monreal manipula el temor que despierta en el oficialismo que ocurra una intervención como la de Donald Trump en el proceso de 2027 como lo hizo hace poco en las elecciones de Honduras o Argentina.

Hasta hoy, afirmó, no existe antecedente reciente de ninguna intervención extranjera en elecciones en México.

“¿Al ponerlo en la ley vamos a evitar que (Trump) lo haga? Si él lo decide, no vamos a evitarlo. Lo único que vamos a hacer es crear un problema jurídico porque ni siquiera sabemos que esa opinión que él pueda dar en el futuro tenga o no un efecto en el electorado mexicano.

“Me parece que legislar sobre esto en la Constitución es un exceso por un temor que existe en el gobierno y en Morena de que la presión de Trump con comentarios de que en México gobierna el narco, se pueda usar para decir ‘miren, por eso perdí la elección’, ese es el tema”, indicó Ugalde.

Esta propuesta de Monreal será uno de los temas dominantes, sin duda, en la política y el debate en foros políticos y en medios durante la semana que inicia, y en los previos de un periodo extraordinario en que se tramitaría esta iniciativa.

Maru, Rocha Moya e Inzunza, en el debate nacional

En este mismo contexto estarán, sin duda, los casos de la reaparición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de su compadre y sucesor frustrado, el senador Enrique Inzunza en su estado.

Ambos aparecerán para entrevistas -lo que eso signifique desde el punto de vista judicial- en la Fiscalía General de la República, hoy dirigida por la más ferviente de las admiradoras y leales colaboradoras de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, la fiscal Ernestina Godoy.

Un paso que huele a un engaño más para evitar detenerlos y entregarlos a la justicia de EU que los acusa de ser parte del Cártel de Sinaloa.

Al parejo, comparecerá la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, en un proceso que en realidad pretende condenar al gobierno del presidente Donald Trump por haber introducido en forma subrepticia 4 agentes de la CIA para operativos antidrogas en ese estado norteño, 2 de los cuales resultaron muertos en un accidente automovilístico.

Ambos casos del mayor interés, sin duda, del gobierno de Trump.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa /

e-mail: rvizcainoa@gmail.com