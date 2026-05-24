Subasta de gobierno

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Como viene ocurriendo desde la creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, esta dependencia celebrará una de sus subastas el próximo 28 de mayo en sus oficinas.

Será similar a las anteriores, donde los participantes depositarán en un sobre cerrado su propuesta sobre el bien que desean adquirir.

De esa manera, el gobierno federal se deshace de los bienes incautados a violadores de las leyes, los que van desde automóviles de todo tipo, desde lujosos, pasando por los de uso común, pero también lotes de joyas, casas, departamentos en ciudades o playas, obras de arte, terrenos en distintas ubicaciones, hasta aviones y barcos de todo tipo, desde lanchas, pasando por embarcaciones que llegan hasta los yates.

Lo que se recupere de lo confiscado se aplicará en mejoras para la población, dependiendo el sitio a donde sean destinados esos recursos.

Desde su aparición, esta dependencia ha generado polémica, aunque con el paso del tiempo se ha ido desvaneciendo.

Incluso uno de los primeros directores, Jaime Cárdenas denunció una serie de anomalías detectadas en las subastas, por lo que presentó su renuncia.

Se decía que las subastas estaban amañadas y que las joyas decomisadas no llegaban a ser expuestas, pues muchas quedaban en manos de funcionarios del servicio público.

La renuncia de Cárdenas ocurrió durante una discrepancia con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien le dijo que su lealtad no era ciega, sino reflexiva y que sus dudas y puntos de vista, a veces eran obstáculos para la toma de decisiones que no siempre le gustaban al entonces presidente López Obrador.

Después de la salida de Jaime Cárdenas pasaron una serie de personajes por el instituto que solamente llegaban a ocupar la plaza como plataforma de lanzamiento para otros cargos, incluso hasta para una gubernatura.

Ahora, la oficina se encuentra a cargo de la ex senadora Mónica Fernández Balboa, quien busca darle una visión distinta de lo que hacen.

Mónica busca, como directora del INDEP, administrar y dar destino a los bienes asegurados, embargados o abandonados, con un enfoque de justicia y financiar programas que realmente beneficien al pueblo y recuperar el patrimonio público que fue parte de actos de corrupción o delincuencia.

Durante esta subasta se pretende alcanzar una buena recuperación y que la participación de los interesados sea numerosa, como hace poco en que se registró la participación de quince mil personas.

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Una más de Aeroméxico, la compañía aérea mexicana, que hasta hace poco era un dechado de virtudes, hoy dejó de ser puntual, su principal característica. El sábado una persona adulta mayor que requiere de apoyo emocional de su perro y usa silla de ruedas, fue víctima de las atrocidades de los empleados que le impidieron tomar el vuelo con su perro, de raza pequeña, con todo y que traía una constancia del psicólogo de la necesidad del apoyo emocional y la necedad de los empleados de que se requería una carta de un psiquiatra, la hizo perder el vuelo y pasar horas en el aeropuerto para recuperar su equipaje… Hay una gran indignación de la población en León, Guanajuato, porque a una regidora del PAN se le ocurrió quitar la gratuidad en el zoológico y el parque metropolitano. Norma Patricia López Zúñiga es la regidora que seguramente le causará un gran rechazo al partido en que milita… La Catem, la central obrera más grande de México, fortalece la estrategia de apoyo a los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, reveló el diputado Pedro Haces, dirigente nacional.

ramonzurita44@hotmail.com

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