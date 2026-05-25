David Parra sí puede participar en el proceso interno del PAN: Belgodere

Candidatura a la alcaldía de Naucalpan

Naucalpan, Méx. – Luego de que el ex diputado y actual luchador social David Parra Sánchez renunciara al PRI, el panista Agustín Belgodere, aseguró que éste, efectivamente, puede participar en el proceso interno del PAN para competir para la alcaldía de este municipio.

Tras el acto multitudinario, celebrado en la explanada del Palacio Municipal, el ex vocero del municipio y ex regidor panista, fue cuestionado sobre la posibilidad de que Parra Sánchez pudiera integrarse a las filas del PAN.

Al respecto, respondió: “Ahí están las reglas. No las puse yo, las reglas las puso Jorge Romero. Y las candidaturas del PAN están abiertas a los ciudadanos que quieran sumarse a los esfuerzos del partido y competir dentro de nuestro marco legal e institucional”.

Señaló que desconoce si David Parra Sánchez buscará competir por el PAN, por alguna otra fuerza política o simplemente no participará. Lo que sí afirmó es que la salida de Parra Sánchez representa una “pérdida enorme” para el PRI,

Sobre la inconformidad de algunos sectores del PAN, motivada por la posible adhesión de David Parra, Belgodere afirmó que «en estos momentos, Acción Nacional debe enfocarse en sumar a quienes sumen y David Parra suma, eso es indiscutible».