Impulsa gobierno de Naucalpan las “Caravanas Estamos Contigo”

Apoyo a la economía familiar

Naucalpan, Méx.- El gobierno local encabezado por el alcalde Isaac Montoya fortalece la proximidad social y apoyar la economía familiar al llevar a la colonia La Raquelito una jornada más de la «Caravana Estamos Contigo», con servicios esenciales a través de brigadas comunitarias que seguirán recorriendo las colonias del municipio.

El evento, coordinado por el Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS), se instaló en la calle Esfuerzo de la colonia La Raquelito, donde vecinos de la comunidad se dieron cita para aprovechar una amplia gama de servicios, de salud y legales de manera totalmente gratuita.

La brigada multidisciplinaria desplegó diversos módulos de atención diseñados para impactar directamente en la calidad de vida de los habitantes de la zona que, en esta ocasión, la caravana ofreció como beneficio especial la condonación del costo de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción.

Con esta iniciativa, el gobierno de Naucalpan reafirma su compromiso con la salud, la economía y la seguridad local. La estrategia busca consolidar una administración cercana a la gente y facilitar el acceso a servicios esenciales a través de brigadas comunitarias que seguirán recorriendo las colonias del municipio.

Además, se brindó asesoría jurídica y psicológica especializada, respaldada por la participación activa de la Policía de Género, que ofreció orientación y esquemas de protección ciudadana.