Tenango del Aire, en el abandono total, denuncia el panista Anuar Azar

Atención a problemática de familias

Tenango del Aire.- En gira de trabajo por los municipios de Tenango del Aire y Amecameca, el presidente del PAN Estado de México, Anuar Azar Figueroa, aseguró que Acción Nacional continúa fortaleciéndose en territorio, cercano a la ciudadanía y escuchando de manera directa las principales problemáticas que hoy enfrentan las familias mexiquenses.

Durante su visita a Tenango del Aire, donde además se llevó a cabo la Jornada de Salud y Apoyo al Gasto Familiar y recorridos casa por casa, Anuar Azar lamentó que la inseguridad, el abandono de obras públicas y la falta de atención ciudadana continúen creciendo en el municipio.

“Este municipio estuvo a punto de tener un gobierno humanista y cercano a la gente, hoy lamentablemente los resultados son pésimos, la inseguridad se está apoderando de las calles y este gobierno no está escuchando a la ciudadanía, quienes piden urgentemente un cambio”, expresó.

Asimismo, señaló que existen obras inconclusas que afectan directamente la movilidad, seguridad y calidad de vida de las familias.

Más tarde, en Amecameca, el dirigente panista sostuvo encuentros con militantes, estructuras municipales y ciudadanos, donde destacó la gran apertura de la población durante los recorridos casa por casa realizados en la región.

“Excelente respuesta en los recorridos que realizamos casa por casa; la gente tiene ganas de que inicie un cambio en favor de la ciudadanía”, afirmó.