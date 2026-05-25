Defienden medios a la organización criminal ACME: Daniel Serrano

Cuautitlán Izcalli, Méx.- El alcalde Daniel Serrano denunció que el gobierno de la panista Karla Fiesco otorgó a cinco mil personas un apoyo de mil pesos para ser promotores a la salud y que la FGJEM, calificó a la asociación ACME, como una organización que es señalada como delictiva . “Hay algunos medios de comunicación que defienden a esta organización criminal, pues reciben dádivas, por eso los publican como los paladines de la honestidad”, dijo.