Marco Antonio Solís lleno de “Gratitud” por sold out en el Estadio GNP Seguros

Como parte de su gira mundial

Más de 65 mil personas acompañan al “Buki” en un recorrido por lo más representativo de su repertorio

La gira “Gratitud” de Marco Antonio Solís tuvo un arranque memorable en la Ciudad de México, donde más de 65 mil personas se reunieron en el Estadio GNP para acompañar al “Buki” en un recorrido por lo más representativo de su repertorio.

El espectáculo comenzó a las 21:00 horas con la participación de Mar Solís, hija del intérprete, quien presentó parte de su propuesta musical y rindió homenaje a Selena con Amor prohibido. También interpretó su versión de La tortura, de Alejandro Sanz y Shakira. Sin embargo, tras veinte minutos de su actuación, el público pidió con silbidos el inicio del show principal.

Diez minutos después, Marco Antonio Solís apareció en escena con un saco de lentejuelas rojas y abrió con No puedo olvidarla. “Hermanitos, muchas gracias… jamás imaginé pisar este espacio por tercera vez. Esta noche es para abrir el alma y expresar lo que sentimos”, dijo antes de continuar con Si ya no te vuelvo a ver.

El concierto fue un viaje por distintas emociones: nostalgia, alegría y reflexión. Sonaron clásicos como Cuando te acuerdes de mí, A dónde vamos a parar, Falso amor y El masoquista. Los asistentes corearon himnos como Si te pudiera mentir y Tú cárcel, tema que el artista recordó como una “bendición” surgida en plena gira con Los Bukis en 1986.

Hubo también momentos especiales, como la aparición en video de Karol G, quien interpretó junto al Buki Coleccionista de heridas. Más adelante, el cantante dedicó Si no te hubieras ido a los ancestros y seres queridos que han trascendido.

El cierre fue apoteósico con Ya te olvidé, La venia bendita, Mi eterno amor secreto y Más que tu amigo. Al despedirse, Marco Antonio Solís volvió a agradecer a sus seguidores por acompañarlo en una noche que reafirmó la conexión emocional que mantiene con su público desde la época de Los Bukis.