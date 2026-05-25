Aprueba el Congreso de CDMX regular celulares en escuelas

Fin de las distracciones en clases

La medida busca fomentar un uso crítico y responsable de la tecnología, combatiendo ciberacoso en el aula

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Educación capitalina para regular el porte y el uso de teléfonos celulares en escuelas primarias y secundarias de la capital del país durante el horario escolar.

El dictamen busca establecer un marco normativo para que el uso de estos dispositivos sea responsable, crítico e informado dentro de las aulas, pero “no prohíbe de manera absoluta los teléfonos celulares y elimina cualquier enfoque punitivo o de sanción automática”.

Dicha iniciativa se centra en implementar lineamientos que favorezcan la convivencia escolar y las actividades académicas.

Tras su aval en el recinto legislativo, la propuesta fue remitida a la Jefatura de Gobierno para que sea promulgada y finalmente publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Uso crítico e informado de las tecnologías

La reforma establece que la Secretaría de Educación de la Ciudad de México tendrá la tarea de proponer estrategias ante la autoridad educativa federal para que el alumnado adquiera un «uso crítico e informado» de las tecnologías.

El objetivo central es que los estudiantes no sólo utilicen los dispositivos, sino que desarrollen capacidades para analizar, evaluar y emplear la información del entorno digital de una forma reflexiva y responsable.

Con esta modificación legal, la Ciudad de México se alinea con tendencias globales y otras entidades que han tomado medidas para mitigar el impacto negativo del uso inadecuado de dispositivos móviles en espacios de enseñanza.

La necesidad de esta regulación se sustenta en datos alarmantes sobre el desempeño escolar y la seguridad de los menores. Durante el debate en tribuna, la diputada panista Laura Alejandra Álvarez Soto destacó que aproximadamente el 75% de los profesores percibe que sus alumnos se distraen de forma constante debido a sus teléfonos móviles.

Implementación en el sistema educativo

Asimismo, la intención primordial de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, encargada del dictamen, es fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes, garantizando que el tiempo en clase se traduzca en un aprendizaje efectivo y un bienestar integral.

De este modo, se busca transformar el teléfono celular de ser un agente distractor a una herramienta que, bajo supervisión y lineamientos claros, pueda contribuir al desarrollo educativo sin comprometer la seguridad o la atención de los estudiantes.

En marzo de este año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que busca abrir un diálogo a nivel nacional para analizar la regulación de los teléfonos inteligentes en los planteles escolares.

Con base en esta autoridad, la iniciativa surge tras la detección de “graves riesgo” que el uso de estas tecnologías representa para la estabilidad emocional y el comportamiento de los estudiantes.

Cuándo entra en vigor

El decreto ha sido enviado a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien tiene un plazo de hasta 30 días hábiles para promulgarlo y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial de la capital. La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial. Tras la publicación, las autoridades educativas contarán con un periodo para definir los protocolos y los mecanismos de supervisión con los que se aplicará la restricción en las aulas.

Estados donde el uso de celulares está regulado en escuelas

La discusión sobre el uso de pantallas en las aulas de la capital mexicana no es nueva. En agosto de 2025, el Congreso capitalino ya había exhortado a la SEP y a la Autoridad Educativa Federal a elaborar diagnósticos sobre el impacto de los dispositivos móviles en educación básica. En aquel momento se alertó sobre la pérdida de concentración, problemas de sueño, ansiedad y afectaciones directas al rendimiento académico de los menores.

Con esta decisión, Ciudad de México se une a otros Estados de la República que ya han impulsado restricciones similares en la educación básica, entre ellos:

Querétaro

Guanajuato

Morelos

Aguascalientes

Estado de México

En la mayoría de estas entidades, las iniciativas contemplan excepciones claras, como el uso con fines pedagógicos, situaciones de emergencia o necesidades médicas específicas de los alumnos.