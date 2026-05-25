Dazer, el chileno que lleva la cumbia norteña en el corazón

Con Besos y lágrimas

El sencillo “El que se mueva” ya está disponible en plataformas

Por Arturo Arellano

El cantante chileno Dazer cuenta cómo pasó de emigrar a Estados Unidos y trabajar en distintos oficios a consolidar una propuesta dentro de la cumbia norteña. Acaba de lanzar Besos y lágrimas, promociona el sencillo “El que se mueva” y ya prepara un concierto en México para finales de año.

Dazer recuerda en entrevista que llegó a Estados Unidos como inmigrante desde Chile con la meta de ser artista, aunque el camino implicó sacrificios y varios trabajos antes de encontrar estabilidad en la música. Con el tiempo, dice, ese esfuerzo se convirtió en una carrera real sobre escenarios grandes y frente a públicos que cantan y bailan sus canciones.

Su vínculo con la cultura mexicana fue creciendo en Los Ángeles, donde asegura que convivir con una mayoría de población mexicana lo acercó a sus costumbres, tradiciones y formas de celebrar. También reconoce que esa integración marcó su identidad artística y personal.

La apuesta por la cumbia

Antes de llegar a la cumbia norteña, Dazer venía trabajando cumbia urbana, pero decidió cambiar de rumbo junto con su productor. Explica que el giro fue decisivo: la primera canción en ese nuevo sonido le abrió más audiencia, especialmente local, y le permitió conseguir eventos de mayor nivel.

El artista considera que la fórmula funciona porque mezcla cumbia sudamericana con elementos norteños, lo que da como resultado una fusión distinta pero cercana al público latino. En ese camino, también reconoce el aporte de productores y compositores que han fortalecido su propuesta.

El disco actual

Su más reciente álbum se titula Besos y lágrimas y salió el 6 de marzo. Dazer lo define como un trabajo emocional, con canciones que recorren la felicidad, la tristeza, el amor y el desamor, reflejando distintos estados de ánimo.

Entre los temas destaca “El que se mueva”, sencillo bailable que forma parte del disco y que, según cuenta, está creciendo gracias a un trend en redes sociales. La canción juega con una dinámica de baile en la que el público se congela en un momento específico de la letra, lo que ha impulsado su alcance digital.

Un dueto personal

Dentro del álbum, Dazer también menciona “Te dije que no”, único tema de su autoría en este material, grabado como dueto con Rocío, La Dama de la Cumbia. La canción usa la metáfora de dos barcos que se encuentran en el puerto pero luego siguen rumbos distintos, como imagen de un romance que no prospera.

El cantante admite que antes escribía todo por su cuenta, pero ahora ha encontrado compositores que le envían material sólido, algo que le permite seguir aprendiendo y mejorar su proceso creativo.

Lo que viene

Dazer adelantó que ya trabajan en un concierto en México, probablemente para finales de este año, y que su intención es volver para promoverlo con tiempo. En ese plan, busca posicionarse mejor en el país y abrir puertas para futuras presentaciones.

También expresó su deseo de colaborar con artistas mexicanos, especialmente con Los Ángeles Azules, a quienes considera una referencia clave para la reactivación de la cumbia. Dazer dijo que grupos como ellos y Grupo Frontera han ayudado a que la cumbia vuelva a ganar espacio frente a otros géneros más dominantes.