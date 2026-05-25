Emmanuel & Mijares, con una fecha más

La gira TWO’R AMIGOS celebra más de una década

Un viaje por los himnos que han marcado generaciones: desde “Soldado Del Amor” y “Para Amarnos Más”, hasta “La Chica De Humo” y “Bella Señora”.

¡Es uno de los espectáculos con más presentaciones en la historia del Auditorio Nacional! La dupla suma más de 80 conciertos en este recinto… y la cuenta sigue.

Emmanuel & Mijares, el dueto que ha pulverizado récords de asistencia y permanencia, regresa para demostrar por qué su racha ganadora dentro del pop mexicano no tiene fin. Este año es especialmente significativo, ya que el TWO’R AMIGOS cumple 13 años desde que el proyecto explotó en la escena musical, consolidándose como una experiencia audiovisual sin comparación. La cita para vivir este fenómeno será el próximo 22 de agosto en el Auditorio Nacional, un lugar que ya es prácticamente la segunda casa de estos dos íconos.

MÁS ALLÁ DE LOS GÉNEROS: EL IMPACTO DE UNA DUPLA ICÓNICA

La versatilidad de Emmanuel & Mijares ha quedado demostrada en escenarios que trascienden el pop. Entre sus logros más recientes destaca su participación en la decimosexta edición del Vive Latino, donde pusieron a vibrar al público rockero, probando que sus temas no conocen fronteras ni etiquetas.

Su éxito se basa en una fórmula mágica: dos voces extraordinarias que se complementan a la perfección, una química envidiable sobre el escenario y una producción de primer nivel. Cada presentación es mucho más que un concierto; es un viaje nostálgico cargado de energía y romance que estremece hasta el alma.

Este nuevo encuentro en el Auditorio Nacional representa no solo un concierto más, sino la validación de una de las series de presentaciones más longevas y exitosas en la historia de la música en México. No te quedes fuera de esta velada inolvidable y asegura tu lugar para celebrar 13 años de amistad, hits y puro flow pop. Los boletos estarán en preventa Banamex el 28 de mayo, y un día después los podrás adquirir en las taquillas del inmueble o a través de www.ticketmaster.com.mx.