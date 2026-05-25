México alojará a la selección de Irán rumbo al Mundial 2026

Ya se respira futbol en el país

Mientras tanto, comerciantes capitalinos se preparan para recibir al turismo internacional

Por Arturo Arellano

La decisión de México de alojar a la selección iraní trasciende lo deportivo. Es un gesto que combina pragmatismo logístico con una lectura diplomática clara: en un torneo global, el país anfitrión no solo presta estadios, también construye puentes.

Mientras Estados Unidos impone restricciones, México opta por la apertura. No es un acto menor. En el contexto actual, donde el deporte suele cruzarse con tensiones internacionales, permitir la estancia de Irán envía un mensaje de hospitalidad, pero también de autonomía en la toma de decisiones.

En paralelo, a nivel de calle, ocurre algo igual de significativo. Los comerciantes que ensayan frases en inglés en un pequeño salón de Tlalpan están protagonizando otra forma de diplomacia: la cotidiana. No negocian tratados, pero sí encuentros culturales directos con miles de visitantes.

El Mundial 2026, más que un espectáculo deportivo, será una prueba de cómo conviven lo global y lo local. Desde oficinas gubernamentales hasta puestos de jugos, todos forman parte de la misma narrativa: un país que se prepara para recibir al mundo, cada uno desde su trinchera.

Irán llegará a México

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México será sede de concentración para la selección de futbol de Irán durante el Mundial 2026, luego de que el equipo no pudiera establecerse en Estados Unidos debido a restricciones para pernoctar en ese país.

Durante una declaración pública, la mandataria explicó que la solicitud fue realizada directamente y que el gobierno mexicano no encontró impedimentos para aceptar. “Nos preguntaron si podían pernoctar en México y respondimos que sí, sin problema”, señaló.

Sheinbaum agregó que la coordinación logística se encuentra en proceso entre autoridades mexicanas, encabezadas por Gabriela Cuevas, responsable de la organización del Mundial en el país, y Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo, en colaboración con la FIFA. El objetivo es definir las condiciones de estancia del equipo.

De acuerdo con el presidente de la federación iraní de futbol, el cambio de sede —originalmente contemplado en Tucson, Arizona— se concretó tras recibir aprobación del organismo rector del futbol internacional. También influyeron factores de seguridad y el contexto geopolítico en Medio Oriente.

Reportes indican que la selección iraní establecería su base en Tijuana, lo que le permitiría mantener cercanía logística con sedes en Estados Unidos sin permanecer en su territorio.

Comerciantes se alistan para el turismo mundialista

A menos de un kilómetro del Estadio Banorte, en la alcaldía Tlalpan, más de 70 comerciantes de los mercados Huipulco y Plaza Mexicana del Sur participan en un programa intensivo de inglés básico para mejorar la atención a turistas internacionales.

La iniciativa, es resultado de una colaboración entre la Dirección General de Mercados de la alcaldía y profesores voluntarios de una universidad privada. Las clases comenzaron el 18 de mayo y se extenderán hasta el 5 de junio. Los locatarios, dedicados principalmente a la venta de alimentos y servicios, asisten diariamente tras sus jornadas laborales. En sesiones de dos horas, practican frases esenciales para interactuar con clientes extranjeros, desde saludos hasta toma de pedidos.

Además del vocabulario básico, los participantes han comenzado a familiarizarse con términos relacionados con alimentos, bebidas e ingredientes, lo que les permitirá explicar sus productos con mayor claridad.

Uno de los principales desafíos identificados por los comerciantes es el manejo de números y precios en inglés. La necesidad de dar cuentas claras y evitar confusiones en transacciones ha llevado a que este tema sea prioritario en las siguientes sesiones.

Para los comerciantes de la zona, el Mundial representa no solo una oportunidad económica, sino también un momento inédito en la vida comunitaria. Muchos participarán por primera vez en un evento de escala global desde sus propios negocios.