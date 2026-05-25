Fuerzas estadounidenses lanzan “ataques en defensa propia” en Irán

Continúan las negociaciones de paz

Los objetivos, sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo este lunes “ataques en defensa propia” en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamientos de misiles y embarcaciones iraníes, informaron medios estadounidenses, citando fuentes del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom).

Timothy Hawkins, portavoz del Centcom, dijo a Fox News que el ataque se dio en “legítima defensa” para proteger a las tropas estadounidenses de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes.

“Entre los objetivos se incluían sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas”, añadió el portavoz.

Asimismo, las fuerzas respondieron a lo que parecía ser un emplazamiento de misiles tomara como objetivo a aviones de combate estadounidenses, según una fuente de la Administración del presidente Donald Trump citada por la televisora.

El presidente Donald Trump autorizó previamente a las fuerzas estadounidenses a responder a las provocaciones iraníes en torno a la estratégica vía fluvial.

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Hawkins subrayó que el Centcom “continúa defendiendo a nuestras fuerzas, al tiempo que ejerce contención” durante el alto el fuego vigente.

Los ataques en los alrededores del estrecho de Ormuz se dan justo cuando Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra. La Casa Blanca confía en que pueda cerrarse en los próximos días, aunque Teherán afirmó este lunes que no es inminente.

Qque las negociaciones con Irán “avanzan favorablemente”

El presidente Trump declaró este lunes que las negociaciones de paz con Irán “avanzan favorablemente”, después de que ambas partes acercaran posturas durante el fin de semana para cerrar un acuerdo que permita desbloquear el estrecho de Ormuz.

El mandatario en su red Truth Social declaró que “las negociaciones con la República Islámica de Irán avanzan favorablemente. Solo habrá un gran acuerdo para todos o no habrá ningún acuerdo en absoluto”.

A su vez, Trump advirtió que si las negociaciones fracasan, Estados Unidos retomará la ofensiva militar contra Teherán “más grande y fuerte que nunca”, subrayando en la publicación que «nadie quiere eso».En el mensaje, el republicano opinó que, como parte de un acuerdo con Irán, varios países de Oriente Medio deberían adherirse a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel, especialmente Arabia Saudí y Catar.