Humanizar el derecho ante la inteligencia artificial: Guerra Álvarez

– Llamado a no perder de vista el panorama del ejercicio legal en un futuro marcado por la inteligencia artificial – La tecnología no sustituirá la conciencia, ni reemplazará la ética ni la prudencia

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, hizo un llamado a no perder de vista el panorama del ejercicio legal en un futuro marcado por la inteligencia artificial, los litigios digitales, los expedientes inteligentes y las audiencias remotas.

Guerra Álvarez analizó los desafíos tecnológicos futuros y el entorno digital que transformará litigios y audiencias y señaló que, pese a ello, la tecnología no sustituirá la conciencia, ni reemplazará la ética ni la prudencia, ya que el futuro exige juristas verdaderamente humanos.

En la ceremonia en la que impuso toga y birrete a graduados de la Universidad Tepantlato, instó a la nueva generación de juristas a conservar la esencia humana y la virtud en su labor.

Recalcó que, si bien la tecnología transformará los procesos, «la inteligencia artificial no podrá sustituir la conciencia, no podrá reemplazar la prudencia, ni podrá asumir la responsabilidad», haciendo un llamado a los juristas a ser éticos, empáticos y más indispensables que nunca.

Explicó que, la educación del jurista es mucho más que crecimiento personal. Es una promesa de justicia, igualdad, libertad y paz social.

Ante el claustro de profesores, Guerra Álvarez, señaló: «El país no necesita abogados que sepan repetir códigos. Necesita juristas que sepan leer el dolor social detrás de cada expediente; capaces de comprender que detrás de un número de causa o una sentencia hay una persona, una familia y mucha esperanza».

En el acto, intervinieron el rector de la Universidad Tepantlato, Enrique González Barrera y el director general de Gestión Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México, José Eligio Rodríguez Alba quienes manifestaron que la graduación no solo marcó la culminación de un esfuerzo individual, sino el inicio de un compromiso colectivo para la construcción de la paz social, la igualdad y la libertad en el país.