Inauguran el XI Ciclo de Conferencias “La psicología en auxilio a la justicia”. Una luz técnica que favorece la impartición de justicia

“Celebramos el reflejo de un Poder Judicial que se atreve a evolucionar. La psicología nos ofrece la luz técnica que favorece la impartición de justicia, guiada siempre por el rigor de la ciencia y la calidad de la ética”: PJCDMX

El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) dio inicio formal a las actividades del Décimo Primer Ciclo de Conferencias. En su mensaje de apertura Mariana Ortiz Castañares, coordinadora de Intervención Especializada para Apoyo Judicial del PJCDMX expresó: «Celebramos el reflejo de un Poder Judicial que se atreve a evolucionar. La psicología nos ofrece la luz técnica que favorece la impartición de justicia, guiada siempre por el rigor de la ciencia y la calidad de la ética».

A nombre del magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), así como del magistrado Jorge Guerrero Meléndez, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Ortiz Castañares, fue la encargada de dar la bienvenida e inaugurar formalmente los trabajos de esta edición, que este año se tituló: «El papel de la psicología en la impartición de justicia», «La psicología en auxilio a la justicia”.

La coordinadora destacó que, en el siglo XXI, la administración de justicia se ha transformado en un ejercicio multidisciplinario en su búsqueda de la verdad. Asimismo, celebró la madurez de un modelo de trabajo institucional que, a lo largo de 11 años, ha logrado fusionar la ciencia del comportamiento humano con la norma jurídica.

En este ciclo de conferencias, especialistas abordaron temas centrales para auxiliar la labor diaria del TSJCDMX y se reafirmó el compromiso con el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Se destacó que las periciales, el uso de materiales lúdicos y la atención terapéutica operan como un «blindaje» para evitar impactos negativos en los menores durante el proceso legal.

Se analizó el rol del psicólogo como un facilitador que ayuda a transitar del conflicto hacia la concordancia y la paz sostenible dentro de las familias.

Se profundizó en el rigor de los protocolos técnicos para garantizar que en el Poder Judicial no existan espacios para la impunidad ni para el error científico.

En el ámbito técnico, este ciclo de formación elevó significativamente el nivel de exigencia profesional, abordando temas de alta especialización como el Protocolo de Estambul, la autopsia psicológica, el meta dictamen y la evaluación del daño psicológico por tortura. Con ello, se consolidó el compromiso de este Poder Judicial para que la prueba pericial psicológica sea sinónimo de rigor científico y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Finalmente, Ortiz Castañares expresó el deseo de que las semillas de conocimiento sembradas durante este foro germinen en cada una y uno de sus participantes, permitiendo construir, juntas y juntos, un mejor futuro en favor de la justicia.