Reyli Barba regresa al Auditorio “A caballo»

Este 27 de mayo

El cantautor chiapaneco presentará un espectáculo conceptual que recorre su pasado, abraza su presente y abre la puerta a su futuro.

Reyli Barba, una de las voces más icónicas y honestas de la música en español, llegará en 2026 al Auditorio Nacional el próximo 27 de mayo. Más que un concierto, el artista define este encuentro como el manifiesto de su “Década Luminosa”: un estado de plenitud, libertad y amor que se refleja en una producción sin precedentes.

Un Show en Tres Tiempos: Pasado, Presente y Futuro

Bajo la premisa de que «la nostalgia es un medio para florecer», el espectáculo está diseñado como una estructura narrativa que invita a la audiencia a recorrer las distintas identidades de Reyli:

Lo que fui: Un recorrido por los himnos de catálogo y la etapa con Elefante que se han convertido en la «memoria social» de México.

Lo que soy: El presente creativo que incluye sus recientes y exitosas colaboraciones con Eden Muñoz y Majo Aguilar, así como nuevas versiones como «Contigo Quiero» en mariachi.

Lo que seré: Un vistazo exclusivo al futuro y a las canciones más honestas que el autor está escribiendo hoy desde la paz y la luz.

“El Auditorio no es solo un recinto… es un símbolo. Y yo quería llegar aquí PLENO, no a medias. Estoy listo para cantar lo que ya viví… y lo que estoy por vivir”, afirma Reyli.

«Tu historia también suena aquí»

El show busca activar la conexión emocional con el público, apelando a que canciones como «Amor del Bueno» o «De la Noche a la Mañana» ya no pertenecen solo al artista, sino a las historias de vida de cada asistente. El objetivo es crear una experiencia de «picos emocionales» que culmine en un final luminoso, dejando una memoria imborrable en los espectadores.

El pasado 19 de febrero estrenó uno de sus temas más emblemáticos: “Contigo Quiero”, una nueva versión del tema original enriquecida con arreglos de mariachi.

Este lanzamiento forma parte de su próximo álbum “A Caballo”, que se estrenará completo en marzo de la mano de EMC Music, bajo la coproducción de Edén Muñoz y Panchín Carrillo.