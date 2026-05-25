Se ahonda confrontación

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Falta poco más de un año para las elecciones intermedias para elegir la nueva integración de la Cámara de Diputados y renovar 17 gubernaturas, pero la confrontación política se ahonda con posiciones abiertamente distantes y directos señalamientos.

Más allá de partidos políticos, la lucha se vislumbra entre el régimen de izquierda y una corriente de derecha débil en México, pero impulsada por grupos radicales en Estados Unidos, España y Argentina, entre otros.

La intención es dar banderas a la oposición con acusaciones de narco-gobierno, reforzadas con las cancelaciones de visas a algunos políticos mexicanos y las solicitudes de extradición ya conocidas.

Hasta el momento, toda la campaña opositora de dentro y fuera del país no ha logrado cambiar las tendencias de aceptación al partido en el poder, el cual, de acuerdo con todas las encuestas, tiene clara mayoría sobre el PAN, PRI o PRD.

De cualquier forma, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió desde la mañanera que iniciará la próxima semana “premios” a la mentira más grande divulgada en medios o redes porque “existe una coincidencia en esas campañas y la narrativa que se ha promovido desde algunos espacios mediáticos”.

En ese sentido, pidió no ver TV Azteca porque el propietario de la televisora, Ricardo Salinas Pliego, difunde mentiras y encabeza campañas de ataque contra la administración federal.

Este férreo posicionamiento del gobierno servirá para atajar la campaña de la derecha, pero a la vez azuza a algunos personajes para incrementar sus críticas, con los que esperan consolidar una oposición al menos competitiva en algunas entidades para los próximos comicios. Veremos

Susurros

Stephen Colbert, conductor del popular programa The Late Show, transmitió su último programa el pasado 21 de mayo, sumándose a otros conductores de Allende el río Bravo como Seth Meyers, Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon, quienes han sido también censurados por sus críticas al presidente Donald Trump.

Desde hace décadas, Estados Unidos ha pretendido ser la nación de la libertad de expresión por excelencia, pero ello se derrumba con el gobierno del presidente convicto, el cual no soporta ningún señalamiento en su contra.

Detrás del último programa de Colbert, Trump compartió en sus redes sociales un video generado con Inteligencia Artificial en el que se ve a Trump acercándose a Colbert por la espalda, cargándolo y arrojándolo dentro de un contenedor de basura, para luego terminar bailando su clásico paso al reino de la canción YMCA, que se ha convertido en un himno del movimiento MAGA, Make America Great Again.

Con ello se prueba la represión del actual gobierno de Washington.

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