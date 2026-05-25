Subastará Indep terreno donde capturaron a “El Mencho”

Fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Jalisco

El precio situado en el lote número 10, Manzana 8, tiene un precio de salida de casi 13 millones de pesos

El terreno ubicado en el Fraccionamiento Tapalpa Country Club donde fue capturado Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), será subastado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), este jueves, en un evento que ha captado la atención del sector inmobiliario.

Este fraccionamiento, conocido por su privacidad y acceso restringido, servía como el escudo perfecto para quien buscaba pasar desapercibido entre la élite turística del estado.

El precio situado en el lote número 10, Manzana 8, tiene un precio de salida de 12,939,520 pesos. La superficie es de 13 mil 55.44 Metros cuadrados, y en su página de internet, el Indep muestra 11 fotografías del terreno y hasta hoy por la tarde tenía 396 visitas.

Este inmueble forma parte de un paquete masivo de 211 propiedades que el Gobierno de México pondrá a la venta, las cuales provienen de diversos procesos de aseguramiento e incautaciones realizadas por dependencias como la Fiscalía General de la República (FGR)

Cabe destacar que no es la primera vez que se subastan bienes de alto perfil; en el pasado, viviendas de figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán también han pasado por este proceso de venta pública.

El refugio de alta gama

Ubicado en el kilómetro 5.4 de la carretera Tapalpa-San Gabriel, a unos 130 kilómetros de Guadalajara, el Tapalpa Country Club es un referente del descanso de lujo en el occidente de México.

El complejo ofrece suites tipo cabaña, campo de golf, canchas de pádel y amenidades exclusivas como casas en el árbol.

El terreno que se subasta se ubica “justo arriba” de las cabañas que habitó “El Mencho”, lo que le confiere una posición elevada y estratégica dentro del residencial.

El Indep ha confirmado que el predio cuenta con título de propiedad y posesión debidamente registrados, aunque ha sido enfático en sus advertencias legales para los futuros compradores.

Las condiciones de la venta a sobre cerrado

La modalidad elegida para esta transacción es la de “sobre cerrado”, que se llevará a cabo el próximo jueves 28 de mayo.

Bajo este esquema, los interesados presentan sus ofertas económicas de forma privada y nadie conoce las propuestas de sus competidores hasta el momento de la apertura oficial de los sobres.

Es fundamental que los compradores consideren las cláusulas de “blindaje” que el Indep ha establecido para estas operaciones:

Sin reclamaciones: La dependencia advirtió que no aceptará quejas posteriores a la venta respecto al estado físico del inmueble.

Responsabilidad del uso: El comprador asume total responsabilidad por el uso futuro que se le dé a los bienes adquiridos.

Gastos adicionales: Los costos notariales y de registro de la propiedad correrán íntegramente por cuenta de quien resulte ganador de la subasta.

Con este proceso, el terreno que alguna vez fue el epicentro de la seguridad nacional y la guarida del líder criminal más poderoso de la última década busca integrarse nuevamente al mercado legal, dejando atrás su pasado de violencia para convertirse en un activo más del patrimonio nacional transferido a la ciudadanía.

Detalles técnicos de la subasta del Indep

Para aquellos interesados en adquirir este lote histórico, el Indep ha establecido lineamientos claros y cifras precisas.

La propiedad está clasificada como un terreno rústico ubicado específicamente en el Lote número 10, Manzana 8, del Fraccionamiento Tapalpa Country Club.

Los datos económicos clave para los participantes son:

Precio base de venta: 12 millones 939 mil 520 pesos (aproximadamente 750 mil dólares).

Garantía de participación: Se requiere un depósito previo de 15 mil pesos.

Extensión del predio: El terreno abarca una superficie de aproximadamente 13 mil metros cuadrados.