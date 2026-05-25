TelevisaUnivision apuesta por «Tan cerca de ti, nace el amor»

Una historia de drama y adrenalina

Una ambiciosa producción mexicana comandada por el reconocido productor Ignacio Sada Madero

Por: Asael Grande

La pantalla chica se prepara para recibir una nueva propuesta melodramática que promete cautivar a la audiencia internacional. TelevisaUnivision anunció el próximo lanzamiento de “Tan cerca de ti, nace el amor”, una ambiciosa producción mexicana comandada por el reconocido productor Ignacio Sada Madero, que fusionará el drama familiar clásico con la adrenalina del motocross y la intriga del mundo corporativo.

Durante la presentación de “Tan cerca de ti, nace el amor”, en las instalaciones de Televisa San Ángel, el productor, Ignacio Sada compartió que “finalmente el nacimiento de un sueño, lo hemos venido preparando con el alma, hoy presentamos, ‘Tan cerca de ti, nace el amor’; dicen que las grandes historias comienzan con un destello de imaginación, pero la realidad es que ninguna de ellas me dio la luz sin la complicidad de muchas voluntades, por eso tengo un agradecimiento a mi casa Televisa, donde los sueños no tienen techo; este proyecto es el resultado de un engranaje perfecto de talento y pasión”.

La historia de “Tan cerca de ti, nace el amor”, sigue los pasos de Verónica Arellano (interpretada por Oka Giner), una mujer marcada por el dolor tras haber sido obligada por su propio padre a dar en adopción a su hija recién nacida. Convertida en periodista con el único fin de encontrar a su pequeña, localiza años después el hogar de los padres adoptivos, Susana y Luis Miranda.

Sin embargo, el destino da un giro trágico cuando un accidente aéreo le quita la vida al matrimonio Miranda, dejando huérfanos a sus cuatro hijos, entre ellos Valeria (Ariana Saavedra), la hija biológica de Verónica.

Ante la tragedia, Joaquín Navarro (David Zepeda), un exitoso empresario y el mejor amigo de la familia, asume la tutoría legal de los jóvenes. Para no separarse de su hija y descubrir la verdad sin levantar sospechas, Verónica decide infiltrarse en la residencia bajo una doble identidad, “Consuelo”, la nueva empleada doméstica, desatando una red de secretos y pasiones prohibidas: “Mi trabajo fundamental es sorprender con cada uno de mis personajes, ese siempre ha sido mi objetivo, con todo el amor, la pasión, y el respeto al público que es el que constantemente toma las decisiones; mi personaje es un hombre soltero, muy parecido a mí, que disfruta la vida, y la pasa muy bien con las mujeres, tiene una compañía constantemente, soy muy afortunado en eso, y de la noche a la mañana, mi socio, mi mejor amigo, y su esposa, pierden la vida, entonces, yo me hago cargo de sus hijos, tres niñas y un joven, entonces, mi vida cambia, hay que darles todo el amor, la atención, y a partir de ahí, yo necesito un apoyo, ahí es donde entra el personaje de Oka, ‘Verónica’, y encontramos el amor donde menos lo imaginamos; Oka Giner es hermosa, es una gran actriz, disciplinada, talentosa, vivimos felices estos seis meses, terminamos ya las grabaciones, fue un proyecto hermoso, es una niña encantadora en todos los sentidos”, dijo el actor, David Zepeda, a esta casa editorial.

El melodrama cuenta con un elenco de primer nivel que incluye a Alexis Ayala como Aurelio Arellano, Julián Gil en el papel de Mario Nolivos, e Irina Baeva como Kassandra, quien fungirá como la antagonista principal de la trama. Participan también, Leticia Perdigón, Alejandro Ávila, Yolanda Ventura, entre otros.

Asimismo, la propuesta musical estará respaldada por el talento de la cantante mexicana María León, encargada de interpretar el tema principal de la producción: “me siento muy emocionada, darle voz a un tema tan especial, me emociona muchísimo que hayan pensado en mí, me encanta que la música siempre acompaña grandes historias, y aparte un gran elenco impresionante, no se la pierdan”.

El despliegue de esta nueva apuesta televisiva iniciará en México el próximo lunes 25 de mayo de 2026 a las 8:30 p.m. a través de la señal de Las Estrellas.