Isaac Porcayo Villarreal consolidó su disciplina dentro del atletismo universitario nacional

Toluca, Méx.- El estudiante de octavo semestre de Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Isaac Porcayo Villarreal, conquistó la medalla de plata en la prueba de medio maratón marcha durante los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026, logro que consolidó su esfuerzo y disciplina dentro del atletismo universitario nacional.

El representante auriverde llegó a la justa nacional tras obtener el primer lugar en el selectivo universitario, resultado que le otorgó el pase para competir entre los mejores marchistas del país. Sin embargo, el camino hacia el podio estuvo marcado por la incertidumbre y el reto físico.

Isaac explicó que enfrentó la competencia con molestias derivadas de una tendinopatía, además de una distensión muscular sufrida meses atrás, situación que puso en duda su participación.

“Traía una molestia en el tendón, que era una tendinopatía. Competí con miedo, la verdad es que no pude dar mi máximo, pero se logró un segundo lugar”, compartió el atleta universitario.

A pesar de las complicaciones físicas, Porcayo Villarreal logró completar la exigente prueba con un tiempo de una hora y treinta y ocho minutos, resultado que le permitió subir al podio y otorgarle a la UAEMéx una destacada medalla de plata en la competencia nacional.

“El noviembre pasado tuve una distensión, entonces esa era la incertidumbre de saber si el músculo aguantaría o se iba a reventar”, relató.

El universitario destacó que este resultado representa la recompensa al trabajo realizado durante meses de preparación y sacrificio. “Significó demasiado porque es parte del trabajo que venía haciendo durante meses. Es mucha satisfacción y mucho orgullo, más que nada darle una medalla a la universidad”, expresó.

Además de su desempeño deportivo, Isaac combina su preparación atlética con sus estudios en Administración, área que considera fundamental para el deporte, ya que permite optimizar recursos, tiempos y analizar el rendimiento de los atletas.

Para el marchista auriverde, el atletismo representa “amor, pasión, entrega, resiliencia y fortaleza”, valores que han guiado su formación personal y universitaria.

Finalmente, invitó a las y los estudiantes a acercarse al deporte y practicarlo sin temor a las críticas. “Siempre y cuando a ti te guste, el deporte siempre deja cosas buenas”, concluyó Isaac Porcayo Villarreal.