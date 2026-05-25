“Alito”, el opositor que le da risa a Sheinbaum…

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

A Alejandro Alito Moreno Cárdenas le han tundido con todo. Desde lo más alto del poder y quienes debieran ser sus aliados más cercanos.

Desde Palacio le armaron una campaña de filtraciones infundadas y le abrieron expedientes judiciales por un supuesto enriquecimiento inexplicable que nunca le pudieron demostrar y al tiempo se alentaron las discordias internas que derivaron en una cascada de renuncias de personajes prominentes del PRI.

Pero contra todos los pronósticos e intentos en su contra, sigue firme en la presidencia del PRI de donde lo han querido echar sus contendientes internos ya varias veces y que ha logrado convertir formalmente en una posición garantizada hasta agosto de 2032.

Posesionado habilidosamente en un escaño senatorial que culminará en septiembre de 2030, Alito -con apenas 51 años de edad-, es además líder de la COPPPAL una organización creada y dirigida por Gustavo Carvajal Moreno, que agrupa a 62 partidos políticos latinoamericanos, constituye un poderoso foro internacional

Con todo eso a su favor y/o en contra, Alejandro Alito Moreno es hoy no sólo el quizá opositor más consistente y más contundente de la 4T y sus líderes, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, sino el más decisivo y efectivo enemigo activo de estos personajes.

El ha sido quien, con el apoyo y gran experiencia de ex secretarios de Estado, ex gobernadores, y políticos que integran las filas del PRI, el partido con más tiempo en el poder en México, ha logrado no sólo integrar los expedientes más devastadores y decisivos que no sólo muestran paso a paso cómo AMLO convirtió a los cárteles del narco y al crimen organizado en pilares del gobierno, para luego ser entregados a la DEA, el FBI, y a los Departamentos de Justicia y de Estado así como a los comités de Seguridad y Relaciones Internacionales del Senado y la Cámara de Representantes, para así darle al problema este contubernio un sentido político y de seguridad interna para el gobierno de EU.

Cuando Terrance Cole, director de la DEA, afirma apenas se van dando cuenta en Washington que los políticos del más alto rango mexicanos han estado en la cama juntos muchos años con los narcos conspirando para producir y traficar droga a EU, algo de esa afirmación y denuncia tiene que ver necesariamente con los expedientes de Alito.

Sabiendo esto, cabe preguntar, entonces, por qué la presidenta Claudia Sheinbaum se burla de Alito en sus mañaneras cuando habla de que el priista va una vez más a Washington.

Esos expedientes no sólo han cambiado las denuncias de los funcionarios de la administración de Trump sobre México, país al que ahora advierten gobernado y dominado en gran parte de su territorio por los cárteles del narco.

El de Sheinbaum, un gobierno totalmente infectado

“El Gobierno de México está infectado hasta la médula por el narco”, afirma el líder priista.

De ahí que bajo el falso escudo del “nacionalismo” y la supuesta defensa de la soberanía, el gobierno de la 4T se aleje de Estados Unidos, dice el dirigente.

“No quieren ni a la CIA, ni a la DEA, ni al FBI, ni las agencias de inteligencia aquí, porque saben que, tarde o temprano, la investigación de todos ellos tocará sus puertas.

“Están muertos de miedo todos los narco-políticos de Morena. Pronto se les acabará su impunidad y su pacto con el crimen organizado”, asegura Moreno Cárdenas.

Su rechazo a cooperar internacionalmente no es porque amen a México, afirma, sino porque le temen a la justicia.

Hoy, Alito sabe que sus expedientes han tocado fondo en Washington y que la 4T y sus líderes AMLO y Claudia Sheinbaum viven quizá una última etapa antes de su caída.

Pero por más que advierte al resto de la oposición, al PAN y a MC, que la única forma de hacerle frente a la 4T en este trance es uniendo fuerzas en una alianza que sume los positivos de unos y otros, estos no reaccionan.

En este contexto, ha tomado la decisión entonces de fortalecer lo que representa hoy el PRI y su primera etapa es la elección del 7 de junio a 26 diputados locales.

A la tarea se han sumado, desde sus espacios, el gobernador Manolo Jimenez, los 2 senadores y los 37 diputados federales, alcaldes y otros cuadros priístas del estado.

Alito, junto a su Comité en su partido, se fue el pasado fin de semana a tocar puertas y recorrer colonias y plazas en el estado en favor de sus candidatos.

Se trata, dijo, “de asegurar el triunfo y evitar que entren a la entidad los cínicos y corruptos de Morena a destruir la paz y la tranquilidad que vive el estado”.

Jorge Fernández Menéndez relata el desastre

El encuentro del jueves anterior de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de Seguridad con Markwayne Mullin, responsable de la seguridad interior de los Estados Unidos, y su equipo y con la asistencia del embajador de EU en México, Ronald D. Johnson, no generó comunicados ni comentario alguno. Apenas un breve informe en las redes del funcionario de EU.

Eso generó de inmediato la percepción de quienes seguimos periodísticamente estos temas, de un desencuentro.

Ayer, el periodista Jorge Fernández Menéndez, columnista de Excelsior y colaborador de TV Azteca, especializado en temas de seguridad y con vínculos de primer nivel con la cúpula de la Defensa Nacional y la Marina, y de la Secretaría de Seguridad, dio el campanazo al relatar lo ocurrido en el encuentro del jueves.

El funcionario de EU le exigió a la presidenta Sheinbaum la entrega del gobernador Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza y los otros 5 restantes a la justicia de EU y la mandataria se negó a hacerlo rotundamente.

Entonces, el norteamericano adelantó que vienen los requerimientos para la detención y extradición de otros 4 gobernadores y decenas de sus equipos.

La lista de los siguientes, le dijo Markwayne Mullin a Sheinbaum son: el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, más 20 de sus colaboradores; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y 12 más sus cercanos; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y 9 de su gabinete y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, más 11 de su equipo.

Si no son entregados a EU, le dijo, el gobierno de Donald Trump tomará sus medidas respecto de estos y otros políticos del más alto nivel de México.

El relato revelado y fuertemente negado ayer por la misma presidenta Sheinbaum, estaría mostrando la ruta de una crisis bilateral no vista en la época reciente.

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