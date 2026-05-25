Yuridia se une al Circuito Nacional de Festivales por la Paz

Se presenta el próximo sábado 6 de junio

El Festival Acordes de Primavera, Morelos es parte de una iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en coordinación con el gobierno del estado, en el marco de la estrategia integral de atención a las juventudes

El próximo sábado 6 de junio de 2026, Yuridia se une al Circuito Nacional de Festivales por la Paz, con un concierto especial en el Estadio Agustín Coruco Díaz, de Zacatepec, en el estado de Morelos.

Como parte de la estrategia integral de atención a las juventudes basada en el derecho a la cultura, el Circuito Nacional de Festivales por la Paz es una iniciativa del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, que ha presentado a renombrados artistas, de manera gratuita en diferentes latitudes de nuestro país.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que “con el Circuito Nacional de Festivales por la Paz llevamos conciertos gratuitos a los territorios para fortalecer el derecho a la cultura, la convivencia comunitaria y la participación de las juventudes. La presentación de Yuridia en Morelos será una celebración del encuentro, la música y la cultura de paz”.

La música de Yuridia será parte del Festival Acordes de Primavera, Morelos, el cual recibirá a la cantante sonorense, quien ha trabajado durante toda su carrera con gran sensibilidad y un esfuerzo constante, que se traduce en una potente e inspiradora propuesta de música mexicana actual que transmite de una manera única el amor, el desamor y la superación personal.

Es reconocida por éxitos como Ya te olvidé, Qué agonía, Irremediable, Me hace tanto bien, Sin llorar, Amigos no por favor, Te equivocaste y Ya es muy tarde, entre otras.

Finalmente, el Circuito Nacional de Festivales por la Paz es una política pública de alcance nacional, territorial y comunitario, que lleva encuentros y conciertos gratuitos –grandes, medianos y comunitarios, de diversos géneros– a las 32 entidades del país, en coordinación con gobiernos estatales y municipales.