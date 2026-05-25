Morena contra el Verde

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

La historia de amores y desamores entre el Movimiento de Regeneración Nacional y su aliado el Partido Verde es un encuentro de amores y desamores, donde los dos saben que se necesitan e intentan vender caro su amor.

La elección de 2027 saca a colación que unos y otros tienen esa relación basados en lo que ofrece uno (Morena) y lo que demanda el otro.

En los dos pasados procesos electorales en que fueron de la mano, el Partido Verde fue creciendo en sus exigencias que les fueron cumplidas de cierta forma, sobre todo en el aspecto de candidaturas al Congreso de la Unión.

Ahora, las exigencias crecieron y los del partido del tucán quieren una rebanada más grande del pastel y exploran ir solos en algunas gubernaturas si Morena no les cumple con la cuota de candidaturas a gobiernos estatales esperan.

Por lo pronto, en San Luis Potosí los dos partidos habrán de competir en las urnas, con candidato propio cada uno de ellos.

Sucede que el gobernador Ricardo Gallardo conocido como “El Pollo” impuso a su esposa, Ruth González Silva, como la candidata del Partido Verde, no importando que su aliado, Morena, no comulgue con el proyecto nepótico de su aliado y prefiere no ir en alianza.

Sin embargo, hay otras entidades en las que Morena y el Partido Verde no se ponen de acuerdo para ir juntos con candidato común.

Otro estado con conflicto entre Morena y Verde, es Nayarit, estado en el que la senadora Jasmine Bugarín del Partido Verde, encabeza las preferencias electorales, mientras que la eventual candidata de Morena es la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, se ubica detrás de los números de la senadora del Verde.

La apuesta está en qué estados conseguir al Verde alzar a su candidato, a costa de la alianza entre ambos partidos en las 14 entidades restantes.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el 31 de mayo presentará un informe de su administración, dos años después (2 de junio) de haber ganado en las urnas… Andrés Manuel López Beltrán renunció a la secretaría de Organización de Morena y buscará una candidatura a diputado. Algunos consideran que su renuncia fue a tiempo de evitar otra revolcada en los comicios locales de Coahuila en dos semanas.

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