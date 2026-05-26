PAN mantendrá el poder en Atizapán en las próximas elecciones: militantes

Gestión de Pedro Rodríguez, carta de presentación

Atizapán de Zaragoza, Méx.- En los procesos electorales del próximo año, la aprobación de la actual administración que encabeza el alcalde Pedro Rodriguez, es la principal carta de presentación del PAN para retener el municipio. Sea quien sea el abanderado de ese partido, tiene muchas posibilidades de triunfo.

Afirmaron actores políticos, militantes y liderazgos sociales, al asegurar que «el municipio es catalogado como uno de los principales bastiones de la entidad panista en el Estado de México. El PAN ha mantenido una amplia ventaja frente a los partidos de izquierda en los últimos ejercicios electorales y en el 2027 no será la excepción», dijeron.

Mientras tanto, militantes, simpatizantes y mandos de ese instituto político afirman que pese a ello no están confiados y «en tiempo y forma él o la candidata del PAN, tocarán puerta por puerta de las familias que viven en Atizapán y presentarán las mejores propuestas que han mantenido en el gobierno a nuestro partido», destacó la líder Mirian García.

Por otra parte, los panistas resaltaron que los logros en materia de recaudación fiscal eficiente, inversión en infraestructura vial, y la modernización tecnológica de la policía municipal, entre otras cosas, le favorecen a ese instituto político para volver a ganar el gobierno.

Finalmente, destacaron que «el PAN no solo trabaja para retener Atizapán, sino que recuperará el corredor azul y muchos municipios a los que gobiernos emanados de Morena no les ha sabido cumplir a los mexiquenses», concluyeron.