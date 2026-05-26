Fortalece gobierno de Naucalpan cultura de la prevención de salud

Campaña “Salud en el Mundial Social 2026”

Naucalpan, Méx.- Dado que la explanada del Palacio Municipal de este municipio se convirtió en la sede inaugural de la campaña “Salud en el Mundial Social 2026”, Semana Nacional de Salud Pública, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez destacó la importancia de la coordinación con el gobierno del Estado de México y del esfuerzo conjunto por fortalecer la cultura de la prevención y el autocuidado.

Ante servidores públicos estatales y municipales, así como ciudadanía, reconoció de manera especial el trabajo permanente y sin interrupciones que se realiza de la mano con la Jurisdicción Sanitaria de la demarcación. A la vez que, detalló el alcance de la estrategia nacional e invitó a la población a aprovechar los servicios gratuitos de la campaña, entre estos un abanico integral de servicios médicos y de orientación.

Durante el arranque de la jornada, la ciudadanía pudo acceder a la aplicación de dosis contra el neumococo, tétanos, sarampión y hepatitis. A pruebas de cáncer de mama y pruebas para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión. Así como,

consultas generales, servicios de odontología, atención psicológica y orientación en métodos de planificación familiar. Charlas informativas sobre el cáncer, la tuberculosis. También toma de signos vitales, orientación nutricional, activación física. Y jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos.

El alcalde hizo un llamado a romper con la inercia cultural de atender la salud únicamente en situaciones de emergencia. «Todos sabemos que, desafortunadamente, en la cultura de nuestro país la salud suele dejarse para el final, cuando debería ser la prioridad número uno.

El Presidente Municipal, en presencia de la Jefa de Jurisdicción Sanitaria Naucalpan; Iris Dení Galicia; así como la representación de la secretaria de Salud, Celina Castañeda de la Lanza y la Jefa de regulación sanitaria de Naucalpan, Erika Huitrón Gualito, así como servidores públicos del Sistema DIF Municipal y del Imcufiden, Miguel Ángel Reyes Esquivel subrayó «nosotros decidimos hacer algo más y así nació el programa ‘Impulsando tu Salud’”.