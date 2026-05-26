Inician actividades de la Semana Nacional de Salud en Tlalnepantla

Consolidan cultura de la prevención

Tlalnepantla, Méx.- Con el firme objetivo de consolidar una auténtica cultura de la prevención, el alcalde Raciel Pérez Cruz, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, puso en marcha las actividades de la Semana Nacional de Salud Pública 2026 en el municipio.

Durante el acto protocolario, se informó que esta jornada intensa busca romper con el viejo esquema pasivo de esperar al paciente en el consultorio, transformándolo en un modelo activo donde el personal del sector salud sale al encuentro de las familias en sus propias comunidades.

Bajo el lema «La salud nos une, es nuestro derecho», las autoridades municipales y estatales detallaron que se desplegará un esfuerzo institucional integral que incluye la aplicación de vacunas, orientación en salud mental, nutrición y educación para la salud.

Raciel Pérez Cruz reconoció la vocación y el invaluable esfuerzo diario de las trabajadoras y los trabajadores de la salud que participan en estas brigadas, que caminan por las calles de las colonias de la demarcación.

El presidente municipal reiteró que la salud no comienza en los hospitales, sino en las acciones preventivas diarias dentro del hogar y las escuelas, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en esta jornada y aprovechar los servicios médicos gratuitos que se llevan a todo el territorio local.