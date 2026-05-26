Atención directa de Leylany Richard a demandas ciudadanas

Atizapán de Zaragoza.- La segunda síndico Leylany Richard impulsa el apoyo comunitario a través de la estrategia «Ruta de Ley», un modelo de atención ciudadana directa diseñado para recorrer las colonias del municipio y el objetivo es atender las demandas de la ciudadanía directamente en sus colonias. Richard afirmó que se busca resolver problemáticas sociales de manera acelerada y en donde las peticiones se traduzcan en acciones concretas.