Sin corregir errores, la 4T mantiene la reforma “del acordeón” al Poder Judicial

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Como estaba previsto, ayer empezó en el Congreso de la Unión el periodo extraordinario, pero, como siempre, el oficialismo puso en práctica los métodos ordinarios para imponer su número sin atender a los razonamientos de la oposición y de los especialistas en materia constitucional.

Los legisladores del bloque gubernamental, encabezado por Morena y respaldado por sus rémoras del PT y del PVEM, que antes se quejaban de los trabajos legislativos “fast track” y de legislar “sobre las rodillas”, empezaron los trabajos a toda velocidad.

Esta mañana, en las comisiones legislativas, en particular la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, encabezada por el ex priista y ex perredista michoacano Leonel Godoy Rangel, iniciaron la revisión de las iniciativas recibidas desde el Ejecutivo (así como una producto de su líder, Ricardo Monreal, con la obligación de aprobarla antes de las cinco de la tarde, pues a esa hora estaba convocada la primera sesión en la que, seguramente, se aprobarán los cambios como lo desean los altos mandos del oficialismo.

Esa es otra de las muestras de las prisas del oficialismo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución y de la Ley Orgánica del Congreso Mexicanos; así como con el Resolutivo Primero del Decreto se convocó a las Cámaras de Senadores y de Diputados a la Sesión de Congreso General, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para la apertura del periodo extraordinario de sesiones, que se llevará a cabo el martes 26 de mayo del presente año, a las 16:00 horas.

Apenas una hora para cumplir con ese requisito, pues los diputados fueron citados también en su sede para la primera sesión del periodo extraordinario, programada para las 17 horas, cinco de la tarde.

Los senadores estarán menos apresurados, pues su primera sesión en este periodo extraordinario fue convocada para mañana, jueves, a partir de las 15 horas, así que, si reciben hoy mismo la minuta de los diputados, tienen tiempo para el trabajo en comisiones, claro también con la respectiva dispensa de la segunda lectura que se supone es obligatoria antes de aprobar una nueva ley o reforma.

Durante el trabajo preparatorio, con todo cinismo, el referido ex gobernador de Michoacán admitió que para el dictamen que sería presentado ante el pleno de la Cámara se habían considerado, además de la propuesta presidencial, otras cinco iniciativas presentadas con anterioridad por legisladores de oposición con la finalidad de corregir errores en la reforma al Poder Judicial, pero ninguna de ellas fue considerada para introducir cambios, así que se cumplirá con el principio de aprobar la ponencia del Ejecutivo “sin cambiarle ni una coma”.

La iniciativa que generó mayor resistencia es la presentada por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el referido Ricardo Monreal para una adición a la Constitución, con la finalidad de establecer como causal de nulidad de una elección la intromisión de extranjeros.

Contra lo que alardea el ex gobernador de Zacatecas, de ser doctor en Derecho y catedrático en la división de estudios superiores de la UNAM, su iniciativa fue rechazada reiteradamente por los diputados de oposición, sobre todo porque se le considera una trampa para que las autoridades electorales, sumisas ante el poder público, puedan anular comicios en donde resulten derrotados los candidatos oficialistas.

Desde antes del inicio del acelerado proceso para aprobar las iniciativas del oficialismo, la diputada panista Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, advirtió de los riesgos de esas modificaciones y de la negativa del bloque dominante a atender opiniones ajenas.

De entrada, adelantó que el proceso sería muy acelerado, pues luego de mencionar que el periodo extraordinario se iniciaría el martes, indicó que “seguramente acabaremos el miércoles 27 en la noche”, aunque al desarrollarse los sucesos, se puede anticipar que será efectivamente el miércoles, pero de madrugada y no hasta el anochecer.

“Son de esas jornadas maratónicas en las que Morena sólo aguanta órdenes, no debate, no dialoga y solamente aprueba. De cualquier manera, presentando nuestras razones para rechazar esta iniciativa”, escribió la legisladora panista, quien también apuntó:

“En la Cámara de Diputados, también discutiremos las otras dos iniciativas que hay en materia electoral y que son verdaderamente la expresión del miedo que tiene Morena y del abuso que puede cometer. A manera de resumen esta nueva reforma a la nueva reforma del Poder Judicial nos plantea modificaciones únicamente al gusto del gobierno de Morena. Para lo cual reformaron: un poco la estructura de la Corte; modificaron a su conveniencia el calendario electoral; la revocación del mandato para que la Presidenta aparezca en la boleta; se apropian los comités de evaluación y la comisión coordinadora; mantienen la tómbola; trataron de arreglar las complicaciones territoriales para la elección; tiene más facultades el Tribunal de Disciplina Judicial y de premio consintieron a los magistrados electorales. Un desastre total de iniciativa. Ni una sola letra para evitar “los acordeones” descuidando a los funcionarios del Poder Judicial…

“Por si fuera poco, también presentaron las iniciativas a las leyes electorales en las que expresan el miedo que tienen a las próximas elecciones y han decidido -una vez más- no tocar al crimen organizado y reservarse la nulidad de las elecciones para los casos en los que gane la oposición”.

A su vez, la senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, también anticipó los verdaderos fines de la llamada Cuarta Transformación con esta nueva reforma: blindar la permanencia de Morena en el poder.

Indicó que la iniciativa para crear en el INE una comisión encargada de revisar que las candidaturas no tengan vínculos con el crimen organizado, “en el papel suena impecable; en la práctica funciona como una cortina de humo.

“La verdadera pregunta no es quién revisará a los candidatos, sino por qué el oficialismo guarda silencio frente a los señalamientos que pesan sobre figuras de su coalición. Están los casos de Rubén Rocha, Marina del Pilar, Cuauhtémoc Blanco y Américo Villarreal. No hablamos de rumores, sino de investigaciones públicas y expedientes abiertos”.

Señaló también que la iniciativa impulsada por Ricardo Monreal, que incorpora una nueva causal de nulidad electoral por “intervención extranjera”. Afirmó que la finalidad de esa propuesta no fortalece la democracia, sino que constituye un seguro político y explicó por qué:

“El día que Morena pierda una elección relevante, podrá invocar la supuesta injerencia para judicializar la derrota y conservar por decreto lo que no obtuvo en las urnas”.

Los argumentos de su secretaria general fueron respaldados por la dirigencia nacional del tricolor, encabezada por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, mediante un comunicado escrito en el que ratifica su demanda de aprobar “una reforma al Artículo 109 constitucional para establecer la inhabilitación permanente a funcionarios coludidos con la delincuencia organizada…(porque) “quien traiciona a México de esa manera no puede tener perdón”.

Agregó que “los narco-políticos de Morena creen que pueden salirse con la suya, pero las y los mexicanos unidos les vamos a demostrar que quien traiciona a México debe asumir las consecuencias”.

El texto cita a su presidente, quien “sostuvo que no debe haber lugar para tibiezas. Vamos a cerrarles el paso con todo el peso de la ley, porque la gente está cansada de vivir con miedo. Es momento de poner orden, defender a las familias y enfrentar al crimen con decisión e inteligencia”.

En consecuencia, al inicio de esa primera sesión extraordinaria, la bancada del tricolor en la Cámara de Diputados, por conducto de su coordinador, Rubén Moreira Valdez, presentó una propuesta para suspender el debate, para revisar con detenimiento las iniciativas y corregir todas las fallas que han resultado evidentes de la aplicación de la tan presuntuosa reforma al Poder Judicial.

Como siempre, el bloque oficialista rechazó las críticas e impuso su mayoría. La sesión continuó hasta aprobar las reformas, sin cambios, para ser aplicadas de inmediato con vistas a las elecciones del año venidero.