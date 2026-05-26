Converse presenta “Siempre orgullosos de ser”

Su campaña pride 2026

Una celebración de la resistencia, la creatividad y el orgullo de seguir aquí

En Converse, Pride no es solo una temporada: es un compromiso que vive todo el año. Diseñada e impulsada por colaboradores LGBTQIA+, la campaña Pride 2026 reafirma el apoyo continuo de Converse con la comunidad a través de producto, storytelling y alianzas enfocadas en generar impacto social y espacios de pertenencia.

Para este año, Converse presenta “Siempre orgullosos de ser”, la nueva campaña y colección Pride 2026 que celebra la existencia, la resistencia y el espíritu que ha impulsado a la comunidad LGBTQIA+ generación tras generación. Inspirada en el origen artesanal de la bandera Pride, la colección reconoce el orgullo como un movimiento vivo construido desde la esperanza, la comunidad y la expresión individual.

SIEMPRE ORGULLOSO DE SER

La historia LGBTQIA+ está construida sobre resiliencia. Sobre la fuerza de seguir avanzando juntos, incluso frente a la adversidad. Siempre Orgullosos de ser nace como un homenaje a esa permanencia y como una celebración de Pride como prueba de que la creatividad y la autenticidad pueden generar cambio.

La campaña toma inspiración de la bandera original Pride creada por el artista y activista Gilbert Baker, quien entendía el arte como una herramienta de transformación social positiva. Hecha a mano y nacida desde la comunidad, la bandera se convirtió en un símbolo de libertad, esperanza y visibilidad. Hoy, Converse reconecta con ese origen para mirar hacia adelante desde el amor, la inclusión y la autoexpresión.

COLECCIÓN PRIDE 2026

La colección Converse Pride 2026 toma algunas de las siluetas más icónicas de la marca y las reinterpreta desde una visión artesanal, inspirada en la historia de Pride y en el espíritu creativo que siempre ha acompañado al movimiento.

La colección incluye tres siluetas principales:

Chuck 70 Hi

Chuck Taylor All Star Hi

Chuck Taylor All Star Ox

Cada modelo incorpora detalles inspirados en la bandera Pride original y su construcción hecha a mano. Entre ellos destacan costuras multicolor inspiradas en la bandera, uppers de canvas lavado, ojillos bordados, detalles inclusivos en el heel strip, license plate y Chuck Patch, así como una suela traslúcida con arcoíris integrado. Algunos modelos también incluyen slogans positivos y aplicaciones gráficas inspiradas en parches y banderas DIY.

El resultado es una colección que celebra Pride como algo personal, auténtico y construido con intención.