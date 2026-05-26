Culture Wars lanza su álbum debut “Don’t Speak”

Confirma su momento global

La banda se presentará el 30 de mayo en la Ciudad de México y el 31 de mayo en Monterrey como parte de su gira mundial como headliners.

La banda texana de alt-rock Culture Wars presenta hoy su esperado álbum debut Don’t Speak, disponible a través de AWAL, marcando un momento decisivo en la carrera de una de las bandas emergentes más sólidas del rock alternativo actual.

El lanzamiento, acompañado por el video oficial del sencillo que da nombre al álbum, llega tras un año clave para la banda, en el que lograron su primer Top 20 en la radio alternativa de Estados Unidos con “It Hurts”, superaron los 66 millones de reproducciones globales y agotaron su primera gira como headliners en Estados Unidos y Reino Unido. Además, han compartido escenario en arenas junto a Maroon 5, Keane, Wallows y LANY, consolidando su presencia en escenarios internacionales.

En esencia, Don’t Speak es un trabajo crudo e introspectivo que captura la tensión entre quién eras y en quién te estás convirtiendo. A lo largo del disco, el vocalista Alex Dugan reflexiona sobre la identidad, las secuelas emocionales y el proceso —muchas veces incómodo— de crecer, equilibrando arrepentimiento, autoconciencia y aceptación.

Canciones como “Typical Ways”, escrita en un momento de crisis personal y

descrita por Dugan como “una carta enojada a mi yo del pasado”, marcan el tono de un disco profundamente honesto. Por otro lado, temas como “Lies” exploran tanto el origen de la banda como la reconstrucción emocional de Alex, nacida del desamor y la pérdida de confianza, pero que evoluciona hacia un momento de claridad y propósito creativo.

En lo sonoro, Don’t Speak muestra al grupo en su punto más sólido: una propuesta lista para escenarios grandes. El álbum está lleno de himnos expansivos en formato banda completa, mostrando a Culture Wars en su faceta más potente y segura.

El lanzamiento llega mientras la banda se prepara para llevar este momento a nivel global, con su primera gira mundial como headliners a lo largo de 2026, con fechas ya confirmadas en Estados Unidos, Europa, Reino Unido y por supuesto México. Con una audiencia internacional en rápido crecimiento y una reputación sólida en vivo, Culture Wars está listo para llevar su etapa más importante a escenarios de todo el mundo.

El regreso de Culture Wars a México con dos fechas claves, marcarán su debut

en el país como acto principal:

30 de mayo — Foro Puebla, Ciudad de México

31 de mayo — Monterrey.

Estos conciertos representan una oportunidad única para el público mexicano de vivir en vivo esta nueva etapa de la banda, en un momento clave de crecimiento internacional.

Recientemente, Culture Wars también fue destacado por Apple Music y Shazam dentro de su programa Fast Forward, que reconoce a los artistas emergentes que están definiendo el futuro de la música.

Con Don’t Speak, Culture Wars entrega un debut potente, inmediato y diseñado

para perdurar, consolidándose como una de las propuestas más prometedoras

del panorama global.

“La banda texana Culture Wars mezcla la actitud del rock de los 90 con un sonido moderno y afilado.” – The Line of Best Fit.