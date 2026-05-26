Sargazo: el paraíso bajo asedio en Quintana Roo

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Enfrenta una de sus temporadas más críticas con recale de 85 mil toneladas

La imagen clásica del Caribe mexicano -arena blanca, mar turquesa, horizonte limpio- ya no es la regla sino la excepción en gran parte de la costa de Quintana Roo en 2026. Hoy, el paisaje dominante incluye cintas de sargazo en el mar, montículos de alga en la orilla y cuadrillas que trabajan sin descanso para evitar que el olor, las moscas y la descomposición se apoderen de la playa.

Frente a esa escena, la incomodidad no se limita al turista que no puede nadar o tomar la foto perfecta; alcanza a quienes viven de la playa, a quienes la administran y a quienes se resistieron durante años a asumir que el modelo turístico descansaba sobre una base frágil. El sargazo desnuda esa fragilidad: revela el costo de haber tratado al litoral como una vitrina infinita, sin considerar que el mar y el clima también tienen algo que decir.

Las playas de Quintana Roo vuelven a estar bajo presión por la llegada masiva de sargazo, un fenómeno que afecta tanto la actividad turística como los ecosistemas costeros. La Secretaría de Marina ha fortalecido el monitoreo satelital y marítimo tras identificar grandes manchas de macroalga desplazándose hacia la franja norte y centro del estado.

Corrientes de hasta 1.7 nudos y vientos del noreste empujan el sargazo hacia destinos como Playa del Carmen, Puerto Morelos, Akumal y Mahahual, donde los reportes señalan condiciones de “alerta excesiva” por recales constantes. Parte de estas acumulaciones se mueven desde la zona de Akumal a Puerto Aventuras y, posteriormente, hacia Playa del Carmen, generando una presión casi continua sobre las playas.

Los monitoreos de redes especializadas en sargazo y de instituciones mexicanas coinciden en que, en 2026, el volumen de alga que llega al Caribe mexicano se cuenta ya en decenas de miles de toneladas, con estimaciones que superan ampliamente lo observado en varias temporadas anteriores.

Tulum: baja turística y mareas de sargazo

Tulum se ha convertido en uno de los casos más visibles de esta crisis. Medios nacionales reportan que el sargazo golpea turismo y economía en plena temporada, con afectaciones en la afluencia de visitantes, cancelaciones de reservas y una percepción deteriorada del destino.

Las autoridades locales han informado del retiro de miles de toneladas de sargazo en los primeros meses del año, mientras hoteleros y prestadores de servicios asumen una parte del trabajo y del costo para mantener limpia la franja de playa frente a sus establecimientos. La combinación de recale persistente y tareas de limpieza intensivas obliga a cerrar parcial o temporalmente algunos accesos al mar y altera la rutina de actividades recreativas, tours y servicios de playa.

En 2026, reportes de hoteleros y análisis difundidos en medios y materiales divulgativos apuntan a reducciones de dos dígitos en la ocupación en ciertos periodos -en torno a una caída de hasta 15%- frente a temporadas comparables sin recales intensos de sargazo, lo que refleja la sensibilidad del turismo ante el estado de las playas.

Impacto ambiental y sanitario

El problema del sargazo va mucho más allá de la estética. Cuando grandes cantidades de macroalga se acumulan y permanecen días en la costa, su descomposición altera las condiciones del agua y del sedimento, reduce el oxígeno disponible y afecta la fauna asociada a arrecifes, praderas submarinas y manglares.

Diversos estudios y análisis citados en medios señalan que el sargazo en descomposición libera gases como compuestos de azufre y nitrógeno que pueden provocar molestias respiratorias, dolor de cabeza, irritación y náuseas en personas expuestas en zonas poco ventiladas. Al mismo tiempo, investigaciones impulsadas por instituciones como el Conacyt han detectado la presencia de metales pesados vinculados al sargazo -entre ellos arsénico y cadmio-, lo que añade un factor de preocupación para arrecifes y fauna marina en contacto prolongado con estas descargas.

Monitoreo permanente y costos de contención

El Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe ha señalado que las condiciones de 2026 -corrientes, temperatura y disponibilidad de nutrientes- favorecen el desplazamiento del sargazo hacia diversos puntos turísticos de Quintana Roo. En respuesta, la Secretaría de Marina mantiene una estrategia que combina vigilancia satelital, embarcaciones sargaceras y barreras de contención en altamar, además de cuadrillas de recolección en la costa.

Los municipios se encuentran en una carrera diaria: cada jornada implica retirar toneladas de alga para evitar que la descomposición agrave el problema. Esta operación requiere maquinaria, personal y logística constante. Los costos de estos esfuerzos, de acuerdo con estimaciones difundidas por autoridades y análisis especializados, superan los cien millones de pesos mensuales en el conjunto de la región, considerando tanto recursos públicos como inversiones directas del sector privado para mantener accesos al mar y frentes de playa limpios.

Investigaciones recientes señalan una combinación de factores: cambios en las corrientes, calentamiento del océano, incremento de nutrientes en el agua asociados al uso de fertilizantes agrícolas y aportes de grandes cuencas fluviales, entre otros. Aunque no existe una única causa, sí hay consenso en que el fenómeno se ha intensificado y que el Caribe mexicano se ha convertido en un receptor recurrente de estas macrofloraciones.

Pronósticos

Las previsiones para el resto de 2026 no son optimistas. Se estima que Quintana Roo podría recibir entre 50 mil y 100 mil toneladas de sargazo a lo largo del año, dependiendo del comportamiento de las corrientes y de la evolución de las grandes manchas detectadas en el Atlántico.

A escala regional, se ha reportado que la biomasa total de sargazo en el Atlántico podría rondar las decenas de millones de toneladas métricas, lo que incrementa las probabilidades de recales masivos en diversas zonas del Caribe. En ese contexto, los cinturones de alga identificados frente a la costa mexicana representan solo una fracción de un fenómeno de mayor alcance.

Para Tulum, Playa del Carmen, Mahahual y otros destinos de Quintana Roo, esto significa que el escenario más probable incluye nuevas oleadas de recale durante el verano y parte del otoño, con periodos de relativa calma intercalados con episodios de “arribo excesivo”.

Economía turística: números que preocupan

El turismo, columna vertebral de la economía de Quintana Roo, ya resiente la combinación de recales y percepciones negativas sobre el estado de las playas. En Tulum y Playa del Carmen, reportes de prensa y testimonios de empresarios señalan descensos en la ocupación, ajustes de tarifas y mayores gastos en mantenimiento para sostener un mínimo estándar de calidad frente al visitante.

Al sumar los recursos públicos y privados destinados a la contención del sargazo, el resultado es una presión significativa sobre las finanzas locales. Los análisis de costos disponibles muestran montos que, en conjunto, alcanzan cientos de millones de pesos en pocos meses, destinados a recolección diaria, transporte y disposición del alga. Esta situación deja claro que el negocio turístico, tal como está planteado, depende ahora de una infraestructura de “defensa” frente al sargazo que no existía hace una década.

El Caribe mexicano está aprendiendo, a la fuerza, que no basta con vender un mar turquesa: hay que entenderlo y defenderlo. El sargazo no es un accidente de una temporada desafortunada, sino un síntoma de una crisis más profunda que mezcla cambio climático, exceso de nutrientes en el océano y un modelo turístico volcado casi por completo hacia el sol y la playa.

La cuestión de fondo es si Quintana Roo está dispuesto a transformar su relación con el litoral o si seguirá reaccionando temporada tras temporada con soluciones de emergencia. Mientras tanto, cada marea de sargazo recuerda que el “paraíso” no es eterno ni está garantizado: depende de decisiones que van desde el uso de fertilizantes en cuencas lejanas hasta la forma en que se construyen hoteles frente al mar. El reto es enorme, pero también lo es la cantidad de personas que dependen de que estas playas sigan siendo algo más que una postal del pasado.