Presentan documental de estudiantes que participarán en encuentro de robótica en Australia

Zumpango, Méx.- En conmemoración del Día del Estudiante y en reconocimiento al grupo InvestigaTorres, de la escuela secundaria Torres Quintero, en Zumpango, se llevó a cabo la presentación del documental «De Teotihuacán a Australia: Arqueología y Robótica», en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

Este material fílmico refleja la colaboración de las y los jóvenes con el Arqueólogo Sergio Gómez Chávez, en el diseño de un robot explorador que competirá en Australia, en julio.

Rafael Morales Orozco, documentalista, señaló que el material «captura la esencia del trabajo de estos jóvenes. Por lo regular, en nuestros documentales trabajamos con historiadores, arqueólogos, especialistas e investigadores, en este caso el trabajo y le reto fue darle la palabra y darle la narrativa a los estudiantes de nivel secundaria, los estudiantes del club InvestigaTorres».

El pasado 22 de mayo, la gobernadora Mexiquense, Delfina Gómez reconoció y entregó apoyos a los y las estudiantes y a integrantes de siete clubs de robótica que participarán en torneos de la especialidad en Estados Unidos y Australia, así como en el Estado de Jalisco.

Se dio a conocer que durante las proyecciones de los partidos del mundial que se harán en diferentes puntos de Zumpango, se transmitirá este documental, para que más personas conozcan esta historia de superación, trabajo en equipo y disciplina.