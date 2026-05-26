Eurídice según Eurídice devela placa por 50 funciones

Ana Serradilla y Jimena Saltiel, madrinas

Una producción de Por Piedad Teatro, bajo la dirección de Ana Graham, con las actuaciones de María Kemp y Aldo Guerra

Eurídice según Eurídice terminó temporada el pasado domingo 17 de mayo en Laguna México, Ana Serradilla y Jimena Saltiel develaron placa por 50 representaciones de este entrañable musical.

Eurídice según Eurídice, de Alexander Wright, es una ficción que fusiona actuación, baile, canto, música en vivo y spoken-word en una re-interpretación contemporánea del mito de Orfeo y Eurídice, pero desde el punto de vista del personaje femenino. Es un viaje de crecimiento, construcción de identidad y autodeterminación.

Se presentó en diversos espacios no convencionalmente teatrales de la ciudad de México, como parques, museos y galerías, todo esto en un ambiente íntimo, para tan solo 48 personas por función.

Eurídice según Eurídice, buscó atraer a un público diverso, interesado en el teatro contemporáneo, los mitos re-visitados y las experiencias inmersivas.

Por Piedad Teatro se ha caracterizado por llevar a la escena obras urgentes en su discurso y novedosas en su estructura; Eurídice según Eurídice cumple con estas dos premisas. En cuanto a su discurso, el texto subvierte la narrativa patriarcal tradicional, desviándose del mito de Orfeo que comienza con la muerte de Eurídice y el descenso de Orfeo al inframundo para salvarla, ofreciendo un panorama más completo y complejo mediante la exploración del personaje de Eurídice.

Para Ana Graham, productora artística de Por Piedad Teatro y directora de la puesta en escena, este, “no es exactamente un musical, pero tampoco podríamos decir que no lo es. Los retos son muchos, pues haremos una especie de tour en espacios teatrales y no teatrales, espacios cerrados y al aire libre, lo que requiere de una muy minuciosa planeación, de una infraestructura que nos permita ser autosuficientes, sobre todo en la parte técnica, y de un equipo de creativos ávidos de tomar riesgos y enfrentarse a problemáticas que los montajes convencionales no presentan”.

Graham explica que el mayor desafío fue encontrar a los protagonistas ideales, que además de ser estupendos actores contaran con un entrenamiento multidisciplinario. María Kemp y Aldo Guerra son actores estupendos, además de ser músicos y bailarines. De acuerdo con Ana, “tienen mucha química entre ellos, la energía necesaria para una propuesta como esta y tienen un particular carisma que no es fácil de encontrar. Son actores generosos, dispuestos a aprender cosas nuevas y a tomar riesgos”.

La dirección estuvo a cargo de Ana Graham; María Kemp y Aldo Guerra encarnaron a los diferentes personajes; Ana Graham y Belén Aguilar alternaron con participaciones espaciales. Eurídice según Eurídice es un texto original de Alexander Wright con canciones de Phil Grainger; la traducción corrió a cargo de Antonio Vega y Ana Graham; la dirección y adaptación musical, así como el diseño sonoro son de Cristóbal MarYán; Anna Adrià realizó el diseño de escenografía e iluminación; el diseño de vestuario es de la propia Graham; Belén Aguilar asistió en la dirección; Mónica García la productora ejecutiva y Allan Flores el Stage Manager.