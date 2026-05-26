Sheinbaum destaca récord histórico en inversión extranjera directa en el primer trimestre

Con 23 mil 591 mdd

El incremento en exportaciones resultó en un superávit de 3 mil 508 mdd; se registró un aumento de 19.9 por ciento en importaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que hay buenos resultados económicos para el país, ya que se registró récord en Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer trimestre de 2026 con 23 mil 591 millones de dólares, además de que se tiene una balanza comercial positiva al crecer en 21.8 por ciento en exportaciones, en enero-abril de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025.

“Dos muy buenas noticias de los resultados económicos. El primero es: inversión récord en Inversión Extranjera Directa. Comparados los primeros 3 meses de distintos años, de 2018 a la fecha este año fue de 23 mil 591 millones de dólares, récord histórico en Inversión Extranjera Directa, primer trimestre de 2026.

“La segunda buena noticia es que México exportó mucho; importó, pero exportamos más de lo que importamos. ¿Por qué es importante eso? Porque para los países es importante tener, se llama ‘una balanza comercial positiva’: producir más para el mercado interno y para exportar, que lo que importamos, que es la base del Plan México. Creció, de enero a abril, 21.8 por ciento las exportaciones en 2026, comparado con el año anterior”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Puntualizó que, además, las importaciones aumentaron 19.9 por ciento respecto al 2025, lo que significa que hay un superávit de 3 mil 508 millones de dólares ya que hay mayor exportación que importación.

Avanza credencialización del Servicio Universal de Salud para personas adultas mayores y con discapacidad

Sheinbaum Pardo informó que avanza la credencialización al Servicio Universal de Salud, ahora con las y los derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de las Personas con Discapacidad Permanente, cuyo registro podrá realizarse hasta el 14 de noviembre en los 2 mil 136 módulos que estarán ubicados en los 24 estados federalizados, que pueden localizarse en: gob.mx/bienestar.

“Estamos credencializando en este momento a todas y todos los adultos mayores. ¿Para qué? Para el Servicio Universal de Salud. ¿Qué ventaja va a tener ser parte del Servicio Universal de Salud con la credencial? Que van a poder ir a cualquier Centro de Salud a atenderse, independientemente de la derechohabiencia. Además, si tienen alguna urgencia, van a poder ir a cualquier hospital, independientemente de la derechohabiencia. Y también para algún tipo de padecimiento, como, por ejemplo, diálisis, van a poder ir también a cualquier lugar. Vamos a empezar con los adultos mayores y después vamos a ir con toda la población, con todo el país. ¿Por qué es importante la credencial? Porque para poder asistir a un sistema o a otro necesitamos digitalizar el Expediente Médico; es decir, que todo sea digital, que todo sea automático, que no quede solamente en el papel, para que un médico en el IMSS pueda ver el Expediente Médico, aunque seas del IMSS Bienestar. Eso es indispensable.

“Entonces, a partir de ahora aumentamos los módulos para la credencialización del Servicio Universal de Salud. Les va a llegar por su teléfono a los adultos mayores adónde tienen que dirigirse, en un mensaje de SMS y también a través de las enfermeras que van a visitarlos en Salud Casa por Casa”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal también destacó que, en atención a las y los adultos mayores, así como a las personas con discapacidad, con el programa Salud Casa por Casa ya se han realizado 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de derechohabientes, quienes, a partir de enero de 2027, comenzarán a recibir las recetas de sus medicamentos por parte de los 20 mil profesionales de la salud encargados de realizar las visitas.

“Me comprometí a que en las visitas iban a recibir su receta para ir por su medicamento, eso ya va a empezar a ocurrir en todo el país”, agregó.

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que para el registro de las personas adultas mayores y con discapacidad necesitarán acudir con su Identificación Oficial, comprobante de domicilio, teléfono y se realizará según la letra del primer apellido.

Salud Casa por Casa: 18.4 millones de visitas realizadas

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, resaltó que de las 18.4 millones de visitas realizadas con Salud Casa por Casa, 11 millones 585 mil 174 fueron para la elaboración del expediente clínico; 6 millones 78 mil 964 para detección de glucosa, colesterol, triglicéridos y toma de signos vitales y 741 mil 874 para la promoción y prevención de la salud; al término del 2026 se estima que serán 30 millones de visitas.

El subsecretario de Bienestar, Jesús Valencia detalló que con Salud Casa por Casa más de 10 mil derechohabientes han sido referidos a las unidades de urgencia en el IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE, además de que se han realizado 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

Reacomodo del primer círculo de la Presidenta

Tras el reacomodo de parte de su primer círculo de colaboradores, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que quienes han salido son muy buenos.

“Todos son muy buenos. Luisa María hizo un excelente papel, extraordinaria, quien me está ayudando muchísimo. Ariadna, pues es de primera. Andrés de primera. Carolina creo que se llama la compañera de secretaria, también. Todos son muy, muy buenos”, comentó Sheinbaum Pardo.

A punto de cumplir dos años de su triunfo electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum ya rediseñó parte de su primer círculo de colaboradores en su Gabinete, el Poder Legislativo y Morena.

La mayoría de los políticos heredados del sexenio anterior han disminuido su presencia o se han hecho a un lado de las responsabilidades que tenían encomendadas.

El último caso es el de Andrés Manuel López Beltrán, quien ayer renunció a su cargo de Secretario de Organización de Morena para buscar una candidatura de diputado federal en Tabasco.

Los contendientes en la campaña interna por la candidatura presidencial y que fueron premiados con cargos han sido acotados o separados de las funciones encomendadas por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.