España presenta lista con una apuesta feroz por el talento joven

Rumbo al Mundial 2026

De la Fuente dejó fuera al Real Madrid y se abrazó al bloque campeón de Europa

Por Arturo Arellano

España se planta rumbo al Mundial 2026 con una lista que enciende el debate, un guiño claro al presente y una apuesta feroz por el talento joven: Luis de la Fuente dejó fuera al Real Madrid de la foto final, se abrazó al bloque campeón de Europa y colocó a Lamine Yamal en el centro de una ilusión que ya no es promesa, sino argumento.

Hay listas que desatan instantáneamente la conversación mundial y la de Luis de la Fuente es una de ellas: España ya tiene sus 26 nombres para el Mundial 2026, pero lo que de verdad sacude el ambiente es el mensaje político-deportivo es que, ni un jugador del Real Madrid está en la expedición, una decisión que retrata el momento competitivo del fútbol español y confirma que el seleccionador ha preferido continuidad, forma y encaje antes que escudos o jerarquías heredadas.

El dato no es menor porque la selección española suele leerse también como termómetro del poder futbolístico interno. Esta vez, el peso recae en un bloque muy reconocible, con fuerte presencia de jugadores del Barcelona y de futbolistas asentados en la élite europea, mientras De la Fuente protege la columna vertebral que lo llevó a ganar la Eurocopa 2024 y a consolidar un equipo con identidad de posesión, presión y vértigo por fuera. Ahí, en esa mezcla de estructura y desparpajo, aparece Lamine Yamal como emblema generacional y como una de las historias más irresistibles del torneo.

La lista que agitó el debate

La convocatoria oficial quedó integrada por Unai Simón, David Raya y Joan García en la portería; Marcos Llorente, Pedro Porro, Eric García, Marc Pubill, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo en defensa; Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Gavi, Rodri, Álex Baena y Mikel Merino en el medio; y Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine Yamal en ataque.

Las novedades más sonoras fueron Joan García como tercer guardameta y la entrada de Marc Pubill y Eric García en una zona defensiva donde también se discutían otras alternativas. La ausencia de Dean Huijsen, señalada en la cobertura de la lista final, terminó por dejar al Real Madrid sin representantes en el Mundial con España.

También hubo regresos de peso. Gavi vuelve a la órbita de un gran torneo tras la grave lesión de rodilla que lo dejó fuera de la Eurocopa, mientras Mikel Merino conserva sitio en una zona media que sigue girando alrededor de Rodri, Pedri y Zubimendi. El mensaje de De la Fuente es claro: España no viaja a improvisar, viaja a reconocerse en un bloque ya probado, con retoques concretos y con una apuesta muy medida por el momento competitivo de cada futbolista.

La convocatoria provocó una reacción inmediata por dos motivos centrales: la ausencia total de jugadores del Real Madrid y la confirmación de una lista donde el Barcelona tiene un peso muy visible.

Puede afirmarse que la ausencia del Madrid dominó la conversación pública y que el foco de expectativa se desplazó hacia nombres como Lamine Yamal, Gavi, Rodri y Nico Williams, es decir, hacia el núcleo capaz de sostener la candidatura española.

Ese silencio relativo en torno a testimonios individuales completos también dice algo del momento: la noticia se volvió más grande que los protagonistas concretos. España no sólo presentó una lista; presentó una narrativa de torneo, una idea de relevo y una afirmación de autoridad del seleccionador en vísperas de la Copa del Mundo.

Lamine Yamal, la bandera nueva

Lamine Yamal nació el 13 de julio de 2007 y juega como extremo derecho del FC Barcelona y de la selección española absoluta. Debutó con el primer equipo blaugrana en 2023 con apenas 15 años, un hito que lo convirtió en el jugador más joven en disputar un partido oficial con el club, según la ficha biográfica consultada.

Su crecimiento deportivo ha sido acelerado y visible. En la ficha estadística, Yamal aparece con 45 partidos y 24 goles con el Barcelona en la temporada 2025-2026, después de acumular 110 partidos y 18 goles en la 2024-2025 según ese mismo registro agregado. Se le atribuyen en LaLiga 2025-2026 16 goles y 11 asistencias en 28 apariciones, un dato útil para dimensionar su peso ofensivo liguero.

Con España, Yamal ya no es únicamente una promesa de escaparate: es parte del frente principal del equipo. La convocatoria mundialista lo coloca junto a Nico Williams, Dani Olmo, Ferran Torres y Oyarzabal como una de las armas ofensivas de un plantel que necesita desequilibrio, desborde y valentía en el uno contra uno. Su ascenso explica buena parte del entusiasmo que rodea a La Roja, porque encarna la transición entre la generación que dominó Europa en la última década y la camada que ahora debe ocupar el vacío que dejarán grandes nombres del fútbol mundial.

Ese relevo generacional será uno de los ejes narrativos del Mundial 2026. El torneo se jugará en un contexto en el que varias figuras históricas transitan la recta final de sus carreras internacionales, mientras jugadores como Yamal representan la nueva disputa por el centro del escenario global. Más que compararlo de inmediato con gigantes como Messi, Cristiano, Neymar o Neuer, lo sensato hoy es medirlo por su impacto real: produce cifras, rompe partidos y ya condiciona planes defensivos rivales pese a su edad.

Lo que puede hacer España

España debutará en la fase de grupos el lunes 15 de junio de 2026 frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, a las 18:00 hora peninsular española. Después jugará el domingo 21 de junio ante Arabia Saudita, también en Atlanta y también a las 18:00 hora peninsular. El cierre del grupo será contra Uruguay en el Estadio Akron de Guadalajara, en la madrugada española del 27 de junio, correspondiente al viernes 26 en sede local.

Sobre las expectativas, España aparece como una selección seria y competitiva por la continuidad de su proyecto y por la calidad acumulada en la plantilla. No llega sólo desde el prestigio histórico: llega también como campeona de Europa de 2024, con una base reconocible y una estructura que mezcla control, talento interior y extremos capaces de desordenar partidos. En un Mundial ampliado a 48 selecciones, la profundidad de plantel, la claridad de idea y la capacidad para rotar con sentido pueden resultar decisivas, y en esos tres rubros España parece llegar bien armada.

Historia, títulos y espera mundialista

La selección española ya sabe lo que es tocar la cima del mundo, pero hace tiempo que no lo consigue. España fue campeona del mundo en 2010 y, desde entonces no vuelve a coronarse en una Copa del Mundo, de modo que en 2026 llegará con 16 años de espera por una segunda estrella. El actual grupo carga con esa herencia y con la exigencia de demostrar que el título de Sudáfrica no fue un pico irrepetible, sino parte de una tradición competitiva más amplia.

A esa historia se suma un palmarés reciente que alimenta la fe. La base del plantel conserva a muchos futbolistas que formaron parte del equipo campeón de la Eurocopa 2024, un logro que reposicionó a España entre las selecciones más respetadas del continente y reforzó la legitimidad del proyecto de Luis de la Fuente. No se trata, entonces, de una selección que viaje a probar suerte: viaja a discutir jerarquías, a sostener una identidad y a comprobar si su juventud de élite ya está lista para mandar en el fútbol mundial.

El fútbol, cuando se acerca un Mundial, siempre termina pareciéndose a una conversación entre memoria y deseo. España llega a 2026 con las dos cosas: la memoria de 2010, la inercia ganadora de 2024 y el deseo feroz de ver a una generación nueva, descarada y brillante, pelear por el sitio que van dejando las viejas leyendas.

Y en esa escena, Lamine Yamal no aparece como invitado sino como protagonista. Tal vez todavía sea pronto para cargarle encima la corona simbólica de la nueva era, pero ya hay algo indiscutible: cuando España arranque su Mundial en Atlanta, muchísimos ojos del planeta irán detrás de su zurda, de su atrevimiento y de la sensación electrizante de que el futuro, a veces, llega antes de tiempo.