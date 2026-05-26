La CNTE arrecia protestas a 16 días del Mundial 2026

Amenazan con boicotear fiesta futbolera

Protagonizan bloqueos y enfrentamientos con elementos de seguridad en pleno corazón de la CDMX y se “plantan”

Maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arreciaron sus protestas a menos de 2 semanas del arranque del Mundial de Futbol.

Este lunes, unos 800 profesores marcharon desde el Ángel de la Independencia y buscaban llegar al Zócalo para exigir la abrogación a la Ley del ISSSTE y un aumento salarial del 100 por ciento. Pero el contingente se enfrentó con policías y fue frenado con vallas metálicas y gas lacrimógeno.

El primer cuadro del Centro Histórico está resguardado porque se está instalando la estructura para el Fan Fest que estará durante el Mundial, por lo que la CNTE decidió instalar su plantón sobre la Avenida 5 de Mayo, hasta donde pudieron llegar.

Las protestas también se extendieron a Oaxaca, donde integrantes de la CNTE levantaron otro campamento en el Centro Histórico y advirtieron que podrían mantener acciones permanentes, incluyendo posibles bloqueos en el aeropuerto estatal, como medida de presión para obligar al Gobierno federal a abrir nuevas negociaciones.

Pese al impacto generado por las protestas, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, restó gravedad a las afectaciones y aseguró que las expresiones sociales forman parte de la dinámica cotidiana de la capital.

“Es una ciudad que todos los días tiene muchas expresiones”, declaró la mandataria al ser cuestionada sobre las complicaciones provocadas por los bloqueos y movilizaciones.

Se prevé que lleguen a la capital del país más maestros del interior de la Republica en los próximos días para reforzar la protesta.

Huelga nacional a partir del 1 de junio

La CNTE acordó estallar en un paro nacional el próximo 1 de junio, el cual incluirá marchas, bloqueos y suspensión de clases; todo ello en el marco del Mundial de Futbol.

Al finalizar su Asamblea Nacional Representativa (ANR) las y los dirigentes de diversas secciones de la Coordinadora informaron que esta decisión fue tomada durante la madrugada de este domingo tras más de 12 horas de discusión y consenso entre 290 delegados de 30 secciones sindicales, como parte de su exigencia para la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la derogación de la reforma educativa y un aumento salarial de 100 por ciento.

Según lo expresado por el secretario general de la Sección VII de Chiapas, Isael González Vázquez, «no hay manera de frenar la huelga nacional; la única forma es la abrogación de las dos reformas”. Y es que lamentó que “la cerrazón» de la presidenta de la República a atender sus legítimas demandas llevó a que la CNTE tomará esta medida.

“No encontramos las puertas abiertas, no encontramos respuestas y de ahí es inminente la huelga nacional”, añadió.

Isael González también sostuvo que estas movilizaciones se realizarán en el Mundial de futbol, con el fin de que «los ojos del mundo estarán en la Ciudad de México y ahí estaremos mostrando nuestra inconformidad, luchando por justicia”.

Asimismo, el magisterio aprovechó para mostrar su rechazo al aumento salarial del 9%, pues acusaron que es incremento de apenas 4.3% en términos reales. Mientras que la huelga nacional se focalizará en los 10 estados del país en los que la CNTE tienen presencia.

Llamado al diálogo

Por su parte, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) aseguraron que tienen apertura para llegar a acuerdos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En un comunicado conjunto, las dependencias aseguraron que mediante el diálogo buscan fortalecer la educación.

Aunque aseguraron que respetan el derecho a la libre manifestación, pidieron al magisterio disidente resolver las problemáticas a través de la vía institucional.

“En el gobierno de México entendemos que el diálogo no es solo conversación, sino un proceso para construir y transformar en conjunto la realidad educativa.

“Por ello, mantenemos apertura permanente con maestras y maestros de la CNTE para alcanzar acuerdos que fortalezcan la educación y, en el marco de la movilización que realiza, se reconoce el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica, con el llamado respetuoso a privilegiar las vías institucionales para atender los planteamientos del magisterio”, expusieron.

Mientras las secretarías emitían el comunicado, los profesores que protesta aseguraron que las mesas de trabajo sólo son dilatorias.

“Al gobierno, no le interesa que un trabajador tenga una jubilación digna, este gobierno no pone en el centro de la mesa mejores condiciones para nuestras escuelas”, afirmaron.

La Segob expuso, una vez más, su disposición para instalar mesas de trabajo con las mesas competentes para revisar las demandas de la CNTE, darle seguimiento a los temas anteriormente expuestos y construir rutas de atención viables.