Tommy Royale: “Hay poder en la iglesia, hay poder en Jesús, hay poder en comunidad”

Lanza su nuevo disco Church Boy

El puertorriqueño presenta un álbum de música urbana con mensaje cristiano

Por Arturo Arellano

El puertorriqueño Tommy Royale presenta Church Boy un álbum de música urbana con mensaje cristiano, inspirado en su propia historia entre el reggaetón y la iglesia, y afirma que su objetivo es “ser obediente” a lo que Dios tiene para él.

“Fui criado con el reggaetón y todo eso, pero mami me tenía en la iglesia muy joven desde chiquito, eso es como que esos dos mundos formaron parte de quién yo soy, de mi personalidad”, cuenta Tommy Royale al hablar en entrevista del origen de su proyecto.

“Cuando empecé a hacer música, yo empecé a escribir de lo que yo sé. Yo no sé de la calle, pero sí sé de la iglesia, y de eso se trata este álbum… Church Boy es como que yo diciendo… bro, este soy yo… que hay poder en la iglesia, hay poder en Jesús, hay poder en comunidad”.

En esa línea, subraya que su intención es empoderar a quienes comparten esa identidad de fe: “Los church boys como yo, las church girls también, como que darles poder”. Para el cantante, su música es una manera de anunciar quién es y de mostrar que la espiritualidad también puede expresarse con estética urbana.

Fe en clave urbana

Tommy explica que sus letras nacen de su experiencia personal y de su día a día como creyente y reconoce que a veces toma directamente textos bíblicos para integrarlos en sus canciones. “Esta es la vida que yo vivo, yo leo la Biblia, yo siempre estoy orando… si no lo estoy sacando directo, ya está dentro de mí”, añade sobre la perspectiva desde la que compone.

Como ejemplo menciona el sencillo “Por qué llorar”, tema que promociona junto al álbum. “La canción el coro literal dice: ‘dime por qué llorar si yo puedo reír’”, explica. “Habla de la vida, de lo que viene, porque nosotros no controlamos lo que nos pasa, pero sí controlamos cómo reaccionamos, y la segunda parte del coro dice: ‘mis problemas se van si te tengo a ti’”, resume.

Experiencia personal con Jesús

Al preguntarle por su experiencia con Jesús, el artista recurre a momentos críticos de su biografía. “Yo tengo historia tras historia donde yo necesitaba algo, estaba buscando quizás y él yo no sé cómo aparece”, relata. Recuerda, “Había una temporada en mi vida donde yo estaba homeless, yo no tenía dónde vivir. Y de alguna manera conseguí un apartamento, no tenía trabajo, no tenía nada, ahora tengo un apartamento. ¿Cómo tú consigues un apartamento sin trabajo? Bro, nunca me ha faltado nada, luz, lo que sea, comida”, señala, atribuyendo esa provisión a Jesús y al Espíritu Santo. “Jesús es un padre que siempre me ha cuidado y me da paz… porque cuando estoy lleno de ansiedad, me siento, le doy pausa y se la entrego a él”, dice, al describir cómo busca calma en medio de la preocupación.

Arte, mensaje y jóvenes renuentes

Sobre los jóvenes que se muestran reacios a la fe, Tommy insiste en que su papel no es convencer. “Yo siempre he sido fanático del arte desde chiquito, un artista pinta un cuadro bien lindo y se lo presenta a un público, el público decide. Mi trabajo no es convencerte ni cambiarte la mente, mi trabajo no es sanarte, mi trabajo no es salvarte, es el trabajo del Espíritu Santo. Yo lo que voy a hacer es presentarte el arte, el mensaje y tú haces o tú recibes lo que sientas”, resume.

Tommy Royale define el objetivo de su proyecto de forma directa. “El objetivo es ser obediente. Literal”, afirma. “Muchas cosas lindas han pasado con la música… oportunidades que yo no he buscado y me ha pasado, gloria a Dios”, añade. Sin embargo, también reconoce sus aspiraciones personales: “Ahora, personalmente yo quiero ser el artista más grande que ha salido de la música cristiana. Pero, para él, éxito y obediencia van de la mano, siempre condicionados por lo que, cree, Dios tenga para su vida.

Choque, frutos y testimonios

El músico admite que su estilo genera resistencias dentro y fuera del mundo cristiano. “No es nuevo, no soy el primero en hacerlo, pero todavía hay un choque porque hay gente que quizás no piensa en un cristiano y ya tienes una imagen de un pastor y quizás el urbano, como yo hablo, como me visto no es lo que la gente piensa que es un cristiano”, explica. “Hay gente que la ha chocado y me escriben y me dejan saber que no les gusta”, relata.

Pese a ello, asegura que se queda con los frutos. “Yo tengo testimonios, gente que me escriben de la música, cómo los ha ayudado. Un nene vino donde mí: ‘hermano, me encanta tu música, gracias por tu música’… me dice: ‘no, tú no entiendes, tu música me salvó del suicidio’. Si la alcancé a una persona, eso es suficiente”, concluye.

En cuanto a sus planes, adelanta que Church Boy ya está comenzando su ruta en vivo. “Eso es lo que estamos planificando la gira, el álbum acaba de salir. Pero obvio, México va a estar ahí”, asegura.

Tommy dice estar dispuesto a cruzar fronteras de público y formato. “lo hemos hecho, la música que compite, la calidad está ahí. Estamos en el cine, estamos en Netflix, estamos en los escenarios. Yo saqué dos temas con Grupo Secreto, que son mexicanos de allá del norte y una cumbia durísima. Yo siempre digo, mientras la música esté dura, vamos a hacerlo”, remata. Al despedirse, deja una invitación directa: “Church Boy ya está en la calle, escúchenlo dos o tres veces y si no te gusta, mándaselo a tu abuela, quizás a ella le gusta”, bromea.