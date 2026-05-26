La UAEMéx impulsa la cultura desde su histórica sede en Tlalpan

Con galerías, auditorio y actividades abiertas a todas las edades, la Casa de Cultura en Tlalpan fortalece la presencia artística y académica institucional en la Ciudad de México

Ciudad de México -.De haber sido la primera sede del Instituto Literario —antecedente de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)— a consolidarse como uno de los espacios culturales más relevantes de la institución, la Casa de Cultura de la Autónoma mexiquense en Tlalpan preserva el legado auriverde y fortalece la difusión artística y cultural.

El responsable del recinto, David Alejandro Teapila Valencia, destacó que este inmueble posee un importante valor histórico e institucional, ya que fue el espacio fundador del Instituto Literario, origen de la Máxima Casa de Estudios mexiquense.

Indicó que fue en marzo de 1986 cuando el inmueble comenzó operaciones como Casa de Cultura de la UAEMéx en Tlalpan. El recinto cuenta con una infraestructura de estilo brutalista diseñada por el arquitecto Adolfo Galván, quien integró y preservó elementos arquitectónicos de los siglos XVII y XIX.

Desde entonces, el espacio se ha consolidado como un punto de encuentro entre la comunidad universitaria y la sociedad a través del arte y la cultura. Cada año alberga más de 50 actividades, entre ellas ciclos de cine, presentaciones artísticas, talleres educativos y culturales, laboratorios de experimentación artística, exposiciones de artes visuales y actividades académicas como encuentros y simposios.

Teapila Valencia señaló que la Casa de Cultura dispone de cuatro galerías, un auditorio, un ágora y amplias áreas verdes que permiten el desarrollo de actividades al aire libre, espacios abiertos a artistas y público de todas las edades.

Asimismo, resaltó que, gracias a su ubicación estratégica en la Ciudad de México, este recinto ha fortalecido la difusión del trabajo artístico de la comunidad universitaria auriverde y también se ha convertido en sede de exposiciones y proyectos culturales de carácter nacional e internacional, en colaboración con instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Finalmente, David Teapila subrayó que la UAEMéx fortalece su vinculación con la sociedad mediante espacios culturales como la Casa de Cultura en Tlalpan, los cuales promueven el acceso al arte y la educación. Por ello, invitó a la comunidad universitaria y al público en general a conocer y participar en las actividades que ofrece este recinto.