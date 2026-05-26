Se registran en el estado más de 100 denuncias por maltrato animal

Urge reforzar la cultura de responsabilidad

Mayoría de reportes están vinculados con mascotas en viviendas particulares

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) ha recibido este año más de 100 denuncias ciudadanas por presunto maltrato animal en Quintana Roo. Aunque no todas corresponden a casos graves, sí reflejan la necesidad de reforzar la cultura de responsabilidad en el cuidado de las mascotas, señaló su titular, Alonso Fernández Lemmen-Meyer.

La mayoría de los reportes están vinculados con animales domésticos en viviendas particulares, afectados por la falta de agua, alimento o espacios adecuados. Personal de la PPA realiza inspecciones para verificar las condiciones y, en caso necesario, emitir recomendaciones o aplicar sanciones conforme a la normativa ambiental vigente.

“No todas son casos de maltrato extremo; a veces son perritos que andan en parques y nos piden que se reubiquen o se les dé atención”, explicó Fernández Lemmen-Meyer.

El funcionario llamó a los dueños a ser responsables, brindar atención médica y garantizar condiciones dignas para sus mascotas. Recordó que las denuncias pueden presentarse de manera presencial o a través de los canales oficiales de la procuraduría.

Desde 2019, la Ley de Protección y Bienestar Animal prohíbe actos que causen daño o muerte a los animales y su uso en espectáculos. En 2023, reformas adicionales reconocieron a los animales como seres sintientes, prohibieron la pirotecnia, y establecieron la creación de un padrón de mascotas y propietarios, entre otras medidas para fortalecer su protección.

La PPA subraya que estas herramientas legales, junto con la participación ciudadana, son clave para garantizar el bienestar animal en la entidad.

Golpes de calor en mascotas

Veterinarios de Cancún advierten que los perros y gatos con pelaje grueso son los más vulnerables a sufrir golpes de calor, una condición que puede ser mortal si no se atiende a tiempo. Aunque hasta ahora solo se ha registrado un caso en consultorios, en años anteriores se reportaban hasta cuatro cada semana conforme aumentaban las temperaturas.

La especialista Cinthya Martínez Romero, encargada del área médica veterinaria de Clevet Cancún, explicó que razas como Husky, Samoyedo, Chow Chow y Pastor Alemán no son ideales para climas húmedos y calurosos, por lo que requieren cuidados adicionales.

“Al igual que en el ser humano, comienza con una simple deshidratación, pero si se descuida puede derivar en golpes de calor que pueden ser mortales”, señaló.

Recomendaciones básicas:

– Evitar paseos en horas críticas: entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando el pavimento puede quemar las almohadillas de sus patas.

– No dejarlos en vehículos: incluso con ventanas semiabiertas, la temperatura interior puede superar los 50 grados en minutos.

– Mantener hidratación constante: agua disponible todo el día, en sitios techados y con sombra.

– Recorte de pelaje: nunca rapar, pero sí mantenerlo ligero para ayudar a la regulación térmica.

– Snacks fríos: frutas congeladas o hielo pueden ayudar a refrescarlos.

El golpe de calor en mascotas puede manifestarse con jadeo excesivo, dificultad para respirar, encías y lengua rojas, salivación espesa, vómitos, debilidad, tambaleos o desmayos.

En caso de descompensación, se recomienda colocar al animal en un lugar fresco y ventilado, mojar su cuerpo con agua a temperatura ambiente (nunca helada) y acudir de inmediato al veterinario para valoración y tratamiento.