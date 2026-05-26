Liderazgo regional en búsqueda de personas con innovación tecnológica

Atención humanista

El modelo de Q. Roo brinda mayor acompañamiento integral a las familias

Campeche.- Quintana Roo continúa consolidándose como referente regional en materia de búsqueda de personas gracias al fortalecimiento institucional impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, basado en la innovación tecnológica, la coordinación interinstitucional y un modelo humanista centrado en las familias.

Durante el encuentro regional “Sinergias en el Sureste: Encuentro Regional de Comisiones de Búsqueda de Personas”, la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo (CBPEQROO), Hayde Cristina Saldaña Martínez, presentó las estrategias y acciones que hoy permiten al estado fortalecer sus capacidades operativas, mejorar los procesos de localización y garantizar una atención más cercana, sensible e integral a las víctimas indirectas.

Destacó que uno de los principales avances ha sido la modernización institucional mediante la incorporación de herramientas tecnológicas especializadas como drones aéreos y acuáticos, georradares y sistemas de análisis de contexto, tecnologías que permiten optimizar los procesos de búsqueda, ampliar la cobertura operativa y generar respuestas más rápidas y eficientes.

Asimismo, subrayó que el fortalecimiento de la CBPEQROO ha permitido regionalizar las operaciones en las zonas norte, centro y sur del estado, así como ampliar la plantilla de personal especializado, incrementando la capacidad de atención y reacción ante reportes de desaparición.

Estas acciones representan beneficios directos para Quintana Roo, al construir instituciones más sólidas, modernas y cercanas a la ciudadanía, capaces de atender con mayor sensibilidad y eficacia una problemática que requiere atención integral y coordinación permanente.

Durante la ponencia “Fortalecimiento institucional y humanización de la búsqueda de personas en Quintana Roo”, Cristina Saldaña resaltó que el modelo implementado en la entidad prioriza la dignidad humana, la presunción de vida y el acompañamiento permanente a las familias, colocando en el centro de las políticas públicas la atención sensible y el respeto a los derechos humanos.

Además, señaló que la coordinación entre las comisiones de búsqueda del sureste fortalece la capacidad regional para atender casos interestatales, compartir experiencias y consolidar mecanismos conjuntos de actuación que permitan mejores resultados en favor de las familias.

La participación de Quintana Roo en este encuentro reafirma el compromiso de la Secretaría de Gobierno y de la CBPEQROO de continuar impulsando un modelo institucional innovador, eficiente y humanista, que fortalece la confianza ciudadana, promueve la colaboración regional y contribuye a la construcción de una sociedad más solidaria y participativa.

Avance en transparencia con evaluación de su Plan de Acción de Gobierno Abierto

Con el firme compromiso de fortalecer un gobierno transparente, cercano y con participación ciudadana, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Sabgob) encabezó en Cancún las jornadas de evaluación del Plan de Acción 2022–2027 de Quintana Roo ante la Open Government Partnership (OGP).

Estas mesas de trabajo reunieron a representantes del gobierno estatal, sociedad civil, academia y sector empresarial, en un ejercicio de colaboración y rendición de cuentas que contó con el acompañamiento técnico de Oscar Francisco Ortega Ramírez.

Durante las jornadas, la Sabgob, como enlace oficial del Gobierno de Quintana Roo ante la OGP, presentó los avances de diversos compromisos estratégicos orientados a consolidar una administración pública más abierta, eficiente y honesta, en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Entre los principales resultados destaca la modernización del Registro Público de la Propiedad mediante la plataforma digital SIQROO, herramienta que fortalece la certeza jurídica y brinda mayor seguridad y transparencia a las y los ciudadanos en sus trámites y registros.

Asimismo, se expusieron los avances de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria impulsada por SEFIPLAN, diseñada para acercar la información financiera y presupuestaria a la ciudadanía en un lenguaje claro, accesible y entendible para todas y todos.

En materia de planeación estratégica, el equipo evaluador revisó el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 2025–2050, instrumento construido con la participación de especialistas, academia y sociedad civil, que ya cuenta con sustento legal y representa una visión de largo plazo para el desarrollo de Quintana Roo.

De igual forma, se presentaron los avances de la Política de Buena Gobernanza Ambiental, así como las acciones para la próxima presentación de la Hoja de Ruta del Acuerdo de Escazú, fortaleciendo los mecanismos de participación y seguimiento ciudadano en temas ambientales.

Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Reyna Arceo Rosado, refrenda su compromiso de seguir trabajando de la mano de la sociedad para transformar la gestión pública en una herramienta más humana, honesta y eficiente, poniendo en el centro de las decisiones el bienestar de las y los quintanarroenses.