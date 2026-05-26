Productivo cierre de atletas de QRoo en disciplina de Atletismo

Olimpiada Nacional Conade 2026

El equipo estatal concretó una presea de plata y una de bronce en Guadalajara

Por redacción DIARIOIMAGEN

Guadalajara.- Con la conquista de dos medallas más, una de plata y una de bronce, fue como la Selección de Quintana Roo de Atletismo cerró su participación en la Olimpiada Nacional Conade 2026, que se celebró en Guadalajara, Jalisco.

Con el respaldo de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq), presidida por Jacobo Arzate Hop, las y los atletas continúan acumulando preseas para el estado, reafirmando el compromiso de priorizar a las y los deportistas.

En el cierre de actividades de esta disciplina, Quintana Roo logró subir en un par de ocasiones al podio de ganadores; ambos metales se obtuvieron en las pruebas de Salto de Longitud, resultados que confirmaron el crecimiento del atletismo estatal en la máxima justa juvenil del país.

La presea de plata la conquistó la atleta María Fernanda Vargas, quien se quedó con el subcampeonato nacional dentro de la prueba de Salto de Longitud de la categoría Sub-20, esto al marcar una distancia de 5.34 metros.

Mientras que la presea de bronce para el estado cayó por conducto de Carlos Carrasco, quien tuvo una sobresaliente participación en Salto de Longitud de la categoría Sub-23, donde marcó una distancia de 7.19 metros, resultado que lo dejó como el tercer lugar nacional.

Con estos resultados, Quintana Roo bajó el telón de su participación en Guadalajara, culminando una intensa jornada de competencias donde las y los atletas demostraron carácter, disciplina y compromiso, representando con orgullo los colores del estado.

Plata en Aguas Abiertas

Las y los atletas quintanarroenses continúan logrando importantes resultados dentro de la Olimpiada Nacional Conade 2026 y, durante el arranque de las acciones de la disciplina de Aguas Abiertas, resaltó el nadador Iker Eloan Galindo García, quien conquistó una presea de plata para el estado, durante la jornada realizada en las playas de Bahía de Banderas, Nayarit.

Afirmaron que, las y los atletas estatales reciben todo el respaldo de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), presidida por Jacobo Arzate, para seguir obteniendo resultados positivos en la justa nacional.

En cuanto a los resultados de esta jornada, el nadador quintanarroense Iker Eloan Galindo tuvo una excelente participación en las playas de Bucerías, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en donde demostró su gran nivel en la prueba de Knock Out de la categoría 14-15 años.

Galindo García peleó muy de cerca la medalla de oro, al grado de concluir con apenas unas décimas de segundo detrás del representante de Querétaro, ya que el quintanarroense detuvo el cronómetro con 6:25.9, contra los 6:25.4 de su rival, mientras que el tercer puesto y la medalla de bronce fueron para el nadador de Baja California

En esta misma prueba también destacó el quintanarroense Cristopher Barrios Pacheco, quien se quedó en el cuarto lugar, con una diferencia mínima y estuvo a punto de meterse al podio de ganadores.

De esta manera concluyó la participación de Quintana Roo en la disciplina de Aguas Abiertas en la Olimpiada Nacional CONADE 2026.