QRoo afina detalles en seguridad y logística rumbo al Mundial 2026

Tendrá un papel relevante durante magno evento

Autoridades estatales y federales coordinan operativo especial para recibir a selecciones, turistas y actividades mundialistas en el Caribe mexicano

Cancún.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno sostuvieron una reunión de trabajo encabezada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y Gabriela Cuevas Barrón, representante y coordinadora de los trabajos del gobierno federal para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que se presentaron los planes de operación y seguridad que se implementarán en la entidad con este motivo.

Se contó con la participación de mandos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal, ante quienes se presentó el “Plan General de Operación Kukulcán”, considerando que Cancún será un hub de entrada a las 16 sedes mundialistas.

Gabriela Cuevas Barrón destacó que Quintana Roo tendrá un papel relevante durante el Mundial, no solo por la recepción de visitantes, sino también por las actividades públicas organizadas en torno al evento deportivo.

Explicó que el estado formará parte de las cinco “Fiestas México”, espacios con transmisiones públicas y gratuitas de los partidos mundialistas, con el objetivo de acercar el torneo a la población y a los turistas nacionales e internacionales.

Cuevas Barrón llamó a la ciudadanía a mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades, además de conservar el carácter hospitalario que distingue a Quintana Roo. “Que siga siendo este estado cálido, profesional y hospitalario que le da la bienvenida al mundo entero”, expresó.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama aseguró que Quintana Roo se encuentra preparado para recibir a visitantes y aficionados gracias a su infraestructura turística, conectividad aérea y coordinación institucional.

Asimismo, Mara Lezama recordó que recientemente sostuvo una reunión con 21 cónsules de distintos países para fortalecer la coordinación internacional y la atención a turistas extranjeros.

“Queremos que se viva con todo el Mundial aquí, en Quintana Roo, en el Caribe Mexicano, que es la Capital Mundial de las Vacaciones y hoy también la Capital del Mundial”, concluyó.

Hospital General de Carrillo Puerto, listo en este año

Felipe Carrillo Puerto.- El nuevo Hospital General de Felipe Carrillo Puerto registra un avance significativo y podría ser inaugurado antes de que concluya el presente año, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante un recorrido de supervisión por la obra.

La Gobernadora detalló que el proyecto ya concluyó su primera etapa y actualmente se encuentra en fase de acabados, para posteriormente iniciar con el proceso de equipamiento. Señaló que el objetivo es que esta infraestructura quede completamente lista en los próximos meses.

El hospital contará con 60 camas, 23 consultorios, tres más de los contemplados inicialmente, así como tecnología médica especializada, incluyendo servicios como parto tradicional e intercultural, tomógrafo y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo que permitirá ampliar la cobertura y calidad en la atención médica para la población de la región.

Mara Lezama destacó que se trata de una inversión superior a los mil millones de pesos, que representa un acto de justicia social para los habitantes de Felipe Carrillo Puerto, al acercar servicios de salud dignos y de calidad.

Asimismo, subrayó que este proyecto forma parte de una coordinación entre los distintos niveles de gobierno, iniciado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y con continuidad bajo el respaldo de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como del sistema IMSS-Bienestar.

“La salud es un derecho, no un privilegio”, afirmó la gobernadora, al resaltar que esta obra responde a una demanda histórica de la población, particularmente en comunidades que requieren atención médica oportuna sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Durante el recorrido, la titular del Ejecutivo estatal estuvo acompañada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama; Isaí González Delgadillo, director de Infraestructura de la Secretaría Estatal de Salud; Carlos Camí Trigo, representante de la empresa Aspen, y el subsecretario de Salud, Jorge Gutiérrez.