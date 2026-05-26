“Hecho en Quintana Roo”, sello de identidad y proyección internacional

Carta de presentación para los productos locales

De los 350 artículos que cuentan con este distintivo, 50 ya se exportan a Europa

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La marca “Hecho en Quintana Roo” se ha convertido en una carta de presentación para los productos locales que buscan abrirse paso en mercados internacionales. De los 350 artículos que cuentan con este distintivo, 50 ya se exportan principalmente a Europa, lo que refleja el potencial de las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad.

El programa, impulsado por el gobierno del estado, no solo certifica el origen y la calidad de lo que se produce en Quintana Roo, sino que también conecta a los emprendedores con ferias, exposiciones y ruedas de negocios que facilitan la colocación de sus productos en nuevos mercados. La estrategia busca fortalecer la economía local y dar mayor visibilidad a las comunidades productoras.

Paul Carrillo de Cáceres, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, subrayó que este sello representa identidad y posicionamiento frente a la competencia nacional e internacional. “Son alrededor de 50 productos con permisos de exportación, de los cuales al menos ocho marcas han tenido un éxito notorio, como una ginebra de Solferino, un mezcal de Chetumal y chocolate elaborado en la capital del estado”, destacó.

El éxito también se ha extendido a los productos agroalimentarios y a la tradicional miel melipona, que han encontrado aceptación en mercados extranjeros.

La variedad de artículos certificados es amplia: desde artesanías y textiles, hasta alimentos y bebidas como coco, pitahaya, salsas y cerveza artesanal. También se incluyen productos de madera, cosméticos, joyería y artículos de cuidado personal.

Para quienes deseen obtener la certificación, la dependencia estatal ofrece información y requisitos a través de su página oficial, donde se pueden consultar las empresas registradas y los pasos para acceder al distintivo.

En suma, “Hecho en Quintana Roo” no solo es un sello de calidad, sino una plataforma que abre puertas a los emprendedores locales, proyectando la riqueza cultural y productiva del estado hacia el mundo.

Fortalecen acciones aduaneras para frenar mercancía ilegal

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), informó que desde este mes, por conducto de la Dirección de Comercio Exterior, dependiente de Subsecretaria de Ingresos, se pusieron en marcha acciones de verificación en materia de comercio exterior, orientadas a fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras.

Estas acciones se sustentan en el Convenio de Coordinación Fiscal celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y al Reglamento Interior de Sefiplan, que consolidan a esta dependencia como instancia rectora en la materia.

El programa contempla visitas domiciliarias, auditorías, revisiones en centros de almacenamiento, establecimientos comerciales, así como la verificación de mercancías en transporte y de la legal estancia de vehículos de procedencia extranjera.

El propósito de estas acciones es claro: proteger la economía de las familias quintanarroenses, fortalecer la competencia leal entre los negocios y cerrar el paso a la introducción ilegal de mercancías contribuyendo así a un desarrollo más justo y equilibrado, con una visión de gobierno cercano y honesto, encabezado por la gobernadora Mara Lezama.

Todas las acciones se llevarán a cabo con estricto apego a la ley y pleno respeto a los derechos de las y los contribuyentes. El personal autorizado deberá identificarse en todo momento, garantizando certeza jurídica en cada procedimiento.

Con estas acciones, el Gobierno de Quintana Roo reafirma su compromiso con la legalidad, el combate a la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho para generar bienestar y oportunidades para todas y todos.